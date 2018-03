Álbum da Copa: reajuste nos preços foi maior que a inflação

Muitos colecionadores ficaram surpresos com os preços do novo álbum da Copa do Mundo e os pacotes de figurinhas, lançados pela Panini. O álbum custa 7,90 reais e o pacote com cinco cromos, 2 reais. Os valores corrigidos ficaram acima da inflação no período, em relação aos preços dos álbuns de 2010 e 2014, de acordo com a tabela do IPC-A,

No lançamento, a justificativa para o preço do pacote de figurinhas foi o valor cobrado na Europa, 1 euro, cerca de 4 reais. “Aqui, o preço é metade do europeu. Foi um briga, mas conseguimos colocar a 2 reais”, disse um executivoda Panini.

O álbum chega às bancas no dia 18 de março, de graça, na compra de alguns jornais. E terá venda avulsa nas bancas no dia 20 de março. As figurinhas começam a ser vendidas dia 16 de março.

Preços do álbum

Ano Preço do álbum nas bancas Valor atualizado, corrigido pelo IPC-A 2010 R$ 3,90 R$ 6,30 (com relação a 03/2010) 2014 R$ 5,90 R$ 7,21 (com relação a 03/2014) 2018 R$ 7,90 R$ 7,90

Preços dos pacotes de figurinhas