Alberto Valentim é o novo treinador do Vasco

Após vitória contra a Chapecoense por 3 a 1, neste domingo (26), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, a direção do Vasco confirmou a contratação do técnico Alberto Valentim. O presidente Alexandre Campello disse que acertou todos os detalhes com o técnico que deve ser apresentado nesta segunda-feira, em São Januário.

“Estou aqui para agradecer muito ao Valdir, que sempre que solicitado dá conta do recado. Como tinha prometido, nós iríamos anunciar o novo técnico. A partir de amanhã (segunda-feira) passa a ser o Valentim, que está viajando para o Brasil e se apresenta amanhã”, disse o presidente em entrevista coletiva após o jogo em São Januário.

Alberto Valentim é o novo técnico do Club de Regatas Vasco da Gama. pic.twitter.com/FyNd2W5e3l — #Vasco120 (@VascodaGama) August 27, 2018

Após a demissão de Jorginho, o Vasco ficou três rodadas do Brasileirão sem técnico fixo e foi comandado pelo interino Valdir Bigode, que finaliza a sua passagem como treinador de forma invicta. Foram três jogos com dois empates – por 1 a 1 contra o Ceará (em casa) e por 0 a 0 contra o Atlético Mineiro (fora) – e uma vitória – sobre a Chapecoense.

Alberto Valentim, de 43 anos, começou a carreira como auxiliar de Atlético-PR e Palmeiras. Teve a sua primeira oportunidade como treinador profissional no Red Bull Brasil, em São Paulo. Depois, o treinador retornou ao Palmeiras como auxiliar e acabou trabalhando como interino no fim de 2017. Neste ano, esteve no Botafogo até ser contratado pelo Pyramids, do Egito. Ficou apenas três jogos à frente do time egípcio e foi demitido após atritos com o dono, Turki Al-Sheikh, que pediu para o técnico barrar Ribamar. Não aceitou e voltou ao Brasil.