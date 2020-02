Alagamento atinge dependências do São Paulo Futebol Clube

As chuvas que deixaram a cidade de São Paulo praticamente debaixo d’água nesta segunda-feira, 10, atingiram com violência as dependências do Estádio do Morumbi, onde se situa também a sede social do São Paulo. A região mais afetada foi novamente a área das piscinas, que foram reabertas recentemente após a restauração feita por causa do alagamento ocorrido em março de 2019.

Procurada, a assessoria do São Paulo informou que os locais mais danificados foram o refeitório dos funcionários e a sala de carteado, mas que ainda buscava mais informações sobre os estragos. O clube garante que apesar das imagens fortes da piscina alagada, o local está apenas bastante sujo, mas não danificado.

Uma imagem divulgada em grupos de WhatsApp mostra os tacos de madeira empenados na quadra de basquete do clube. A assessoria nega que o local tenha sido atingido e diz um treino da categoria estava marcado no ginásio para hoje, mas foi cancelado. Os funcionários foram dispensados por não conseguirem se locomover até lá, já que as chuvas atingiram todo o bairro. O treinamento de terça-feira está marcado e deve acontecer normalmente.

Em nota oficial divulgada pelo Twitter, o São Paulo relatou que houve pequenas avarias no complexo, mas em grau muito menor ao alagamento que atingiu as dependências do clube no ano passado. Os vestiários e a sala de imprensa estão intactos, de acordo com a nota. O time principal utiliza o centro de treinamento da Barra Funda para suas atividades, mas não teve seu calendário alterado, já que estava de folga.

Alagamento atrapalha Corinthians e Palmeiras

Os dois maiores rivais do São Paulo tiveram que cancelar suas agendas por causa dos estragos que a chuva fez na cidade. O Corinthians havia decidido adiar o treinamento dessa segunda-feira cedo para à tarde, mas resolveu desistir das atividades do dia. O centro de treinamento no Parque Ecológico não teve avarias, mas a Marginal Tietê, que dá acesso ao local, está alagada e os jogadores não conseguiriam chegar.

O CT do Palmeiras fica ao lado da instalação do São Paulo, no bairro da Barra Funda. A região foi uma das mais atingidas pela água e vários moradores estão ilhados. Por esse motivo, o clube também precisou abrir mão dos compromissos do dia. A apresentação do lateral-esquerdo Matías Viña iria acontecer às 12h, mas foi cancelada.

O Santos enfrenta o Botafogo no último jogo da quinta rodada do Paulistão-2020. As fortes chuvas não atingiram com tanta força o litoral do Estado e a Federação Paulista de Futebol confirmou a realização do jogo. Não há o perigo do adversário não conseguir chegar, pois a equipe de Ribeirão Preto já está na cidade. O duelo está marcado para as 20h (horário de Brasília).