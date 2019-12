Al Hilal vence e avança à semifinal contra o Flamengo no Mundial de Clubes

O Flamengo conheceu neste sábado, 14, o time que enfrentará nas semifinais do Mundial de Clubes, na próxima terça-feira 17: o Al Hilal, da Arábia Saudita, que venceu por 1 a 0 o Espérance, da Tunísia.

O elenco rubro-negro, que chegou a Doha poucas horas antes da partida, estava na arquibancada do estádio Jassim bin Hamad para observar os possíveis rivais.

Após dominar todo o primeiro tempo, com 60 por cento da posse de bola, o Al Hilal persistiu e finalmente chegou ao gol da classificação na segunda etapa.

Apagado em campo e amarelado, o volante colombiano Gustavo Cuéllar, ex-Flamengo, foi substituído no segundo tempo pelo atacante francês Bafétimbi Gomis, que marcou em grande estilo o gol que definiu a classificação. Aos 27 minutos, o veterano de 34 anos, que viveu o auge da carreira no Lyon, recebeu ótimo lançamento, entrou na área, aplicou um lençol em Yaakoubi e chutou antes do quique para balançar a rede.

Foram nove finalizações do time da Arábia Saudita antes do gol. Na comemoração, Gomis foi à beira do gramado e apontou para Jorge Jesús, que sorriu e acenou para o atacante. Antes de assinar com o Flamengo, o português foi técnico do Al Hilal, onde permaneceu menos de um ano.

Os minutos finais da partida foram marcados pela pressão do Esperánce, que jogou com um homem a mais desde os 39 minutos, devido à expulsão do volante Kanno, desfalque certo para o Al Hilal nas semifinais.

A partida entre Flamengo e Al Hilal será disputada na terça-feira, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, às 14h30 (horário de Brasília).

(Com EFE e Agência Brasil)