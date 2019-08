Al-Hilal, Gabriel e Cuellar: o triângulo amoroso que pode virar mico

A contratação de Gabriel pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, pode acabar em frustração por causa de outro jogador que atua no futebol brasileiro. O volante do Corinthians chegou a se despedir dos companheiros após a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana na noite da quinta-feira, 29 e viajou para o Oriente Médio para assinar o novo contrato. O problema é que a equipe reabriu as negociações com Gustavo Cuéllar, do Flamengo, que era seu “plano A” e publicou em sua conta no Twitter que acertou com um colombiano, a nacionalidade do atleta flamenguista, além de não fazer nenhuma menção ao corintiano.

Apesar de não confirmar que o negócio estava fechado para os jornalistas após o empate contra o Fluminense por 1 a 1 no Maracanã, Gabriel chegou a chorar no vestiário e se despedir do elenco do Corinthians, como revelou o meia Mateus Vital. Nesta sexta-feira, 30, Gabriel embarcou para a Arábia Saudita para oficializar o acordo.

Enquanto Gabriel viajava, o Flamengo publicou uma nota em seu site afirmando que reabriu a negociação com o Al Hilal para a transferência de Cuéllar e que liberou o jogador para acertar as pendências da negociação. O zagueiro Rodrigo Caio chegou a confirmar a saída do colombiano em entrevista coletiva durante a tarde desta sexta-feira.

🤔 Nuevo fichaje pic.twitter.com/QCKSTbGZka — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 30, 2019

Cuéllar sempre foi a prioridade do Al-Hilal. Há 20 dias, o jogador e o clube acertaram as bases salariais, mas a indefinição do Flamengo impediu a concretização do negócio. Os árabes aceitaram pagar 7,5 milhões de euros (34 milhões de reais), mais do que os 6 milhões de euros (25,3 milhões de reais) aceitos pelo Corinthians. Independente de quem feche com o clube, a situação já virou uma saia justa.