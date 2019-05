Ajax é campeão holandês pela 34ª vez

O Ajax confirmou o favoritismo nesta quarta-feira, 15, e venceu o De Graafschap por 4 a 1, fora de casa, garantindo o título do Campeonato Holandês pela 34ª vez na história. O clube de Amsterdã já havia levantado a taça da Copa da Holanda e foi semifinalista da Liga dos Campeões.

Os campeões começaram a última rodada com três pontos de vantagem para o PSV, além de uma superioridade de 14 gols de saldo, o que obrigava o concorrente a impôr uma improvável goleada. Apesar disso, o Ajax dominou o jogo, abrindo o placar aos 37 do primeiro tempo, com gol de falta do meia Lasse Schöne. Três minutos depois, o meia Youssef El Jebli igualou o placar. Pouco antes do intervalo, o lateraL Nicolás Tagliafico colocou o Ajax na frente. O atacante Dusan Tadic, no segundo tempo, balançou a rede duas vezes e fechou o placar.

O atacante David Neres assistiu a partida no banco de reservas. O treinador Erik ten Hag optou por não colocá-lo na partida, pois acabou de se recuperar de lesão muscular, que o tirou da partida de volta da semifinal da Champions, na derrota por 3 a 2 para o Tottenham, na Holanda, que culminou na eliminação do Ajax. Neres vive a expectativa de ser convocado por Tite, treinador da seleção brasileira, para a Copa América, em junho, no Brasil.

(Com EFE)