Ainda sem transmissão, federação confirma data da final da Taça Guanabara

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu a data da decisão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O Flamengo enfrenta o vencedor do confronto entre Boavista e Volta Redonda no sábado de carnaval, dia 22 de fevereiro, às 18h (horário de Brasília).

A vitória do Flamengo sobre o Fluminense na semifinal gerou um problema para quem não pretendia ir ao Maracanã para assistir à partida. Como o clube não chegou em acordo com a Globo, dona dos direitos de transmissão do campeonato, a decisão não deve passar na TV mais uma vez.

A assessoria de comunicação da Globo admite que não existe “nenhuma novidade sobre o assunto” e não quis divulgar se está em conversas com o Flamengo e a Ferj para comprar os direitos apenas da partida final.

Sem Vasco, Fluminense e Botafogo já eliminados, o adversário do Flamengo na final será conhecido no próximo domingo 16. O Boavista fez a melhor campanha e recebe o Volta Redonda no estádio Elcyr Resende de Mendonça, mais conhecido como Bacaxá.