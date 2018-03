Aguirre promete cumprir contrato no São Paulo até o fim

Apresentado nesta segunda-feira como o novo técnico do São Paulo, o uruguaio Diego Aguirre mostrou confiança no início dos trabalhos à frente da equipe, pediu atitude para o time superar a má fase e prometeu, ao contrário do que fizeram os últimos técnicos estrangeiros, cumprir seu contrato. Para o treinador, a pressão sobre o clube é normal.

“O time tem de mostrar competitividade e atitude, determinação total para ganhar cada jogo. O torcedor tem de se sentir representado dentro de campo. O time precisa ter agressividade e determinação. Sei o que é jogar e estar em um time grande, com pressão.”

Sobre a possibilidade de assumir a seleção uruguaia, garantiu que, mesmo se o convite vier, cumprirá seu contrato até dezembro de 2018. “O Raí me perguntou sobre a seleção. E eu falei que minha prioridade é o São Paulo. Quero ser campeão e estou em um time gigante para brigar por este sonho.”

O colombiano Juan Osório dirigiu o São Paulo de maio a outubro de 2015, quando deixou a equipe para assumir a seleção mexicana. E Edgardo Bauza treinou o clube de janeiro a setembro de 2017, quando foi comandar a seleção argentina.