Agora ou nunca: com Neymar, enfim, em forma, PSG encara ‘zebra’ italiana

Neymar terá nesta quarta-feira, 12, sua tão esperada chance na Liga dos Campeões após duas temporadas assistindo sem ação a duras e precoces eliminações do Paris Saint-Germain. O craque brasileiro estará em campo diante da surpreendente Atalanta, da Itália, em seu primeiro jogo decisivo no mata-mata da Champions com o clube francês. Nas derrotas nas oitavas de final de 2018 e 2019, contra Real Madrid e Manchester United, respectivamente, ele ficou de fora por lesão.

O duelo entre um dos favoritos e a sensação do torneio acontece às 16h (de Brasília) no Estádio da Luz, em Lisboa, e será transmitida pelo canal a cabo TNT, no Facebook do Esporte Interativo e no aplicativo EI Plus. Cumprindo o protocolo de segurança do coronavírus, a capital portuguesa será a “bolha” da Champions League e receberá todos os jogos finais da competição, que ganhou um formato semelhante ao da Copa do Mundo, com decisões em jogo único.

Grande estrela da partida, Neymar não vivia uma temporada tão brilhante e saudável desde 2015, quando foi destaque do Barcelona, ao lado de Lionel Messi, na conquista do título europeu. O atacante de 28 anos marcou 19 gols e distribuiu 10 assistências em 24 jogos na temporada, além de levantar a taça de campeão do Campeonato Francês, da Copa da França e da Copa da Liga Francesa.

O único título que falta para Neymar e o Paris Saint-Germain na temporada é o da Champions League. Se o sorteio das quartas de final ajudou ambos, pois colocou os maiores campeões da competição no outro lado da chave, a missão não será tão fácil, principalmente porque, apesar de finalmente contar com Neymar saudável, o time francês terá o desfalque de sua outra estrela, o atacante francês Kylian Mbappé, além do meia Marco Verratti.

Estreante na Champions, a equipe italiana pode ser considerada uma zebra a essa altura da competição, mas tem provado seu valor durante a temporada com atuações brilhantes e um time extremamente ofensivo. Sob comando do técnico Gian Pero Gasperini, a Atalanta marcou 98 gols no Italiano – 18 a mais que a Inter, que tem o segundo melhor ataque – e terminou a competição no terceiro lugar, a apenas cinco pontos da campeã Juventus. O meia argentino Papu Gómez é a principal esperança da torcida de Bérgamo, pequena cidade ao norte da Itália, uma das mais atingidas pela Covid-19 no início da pandemia na Europa.

A imprevisibilidade da Atalanta, somada aos desfalques do favorito Paris Saint-Gemain dão um toque especial para a partida desta quarta, que será em jogo único. Se para Atalanta o que vier é lucro, para o PSG a vitória é obrigação e para Neymar, jogador mais caro de todos os tempos (custou 222 milhões de euros em 2017) a responsabilidade de levar o milionário clube francês à semifinal é enorme. O jornal francês L’Equipe revelou nesta semana que a manutenção do cargo do técnico Thomas Tuchel está em jogo.

A competição ganha ainda mais importância para o camisa 10 da seleção brasileira em um dos anos mais abertos na corrida pelo prêmio de melhor jogador do mundo. No momento, nomes como Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, e Kevin de Bruyne, do Manchester City, além de Lionel Messi, do Barcelona, aparecem mais cotados, mas uma eventual conquista da Champions poderia alterar o cenário. O chaveamento prova que para Neymar e PSG é agora ou nunca.

Prováveis escalações:

Atalanta: Sportiello; Palomino, Toloi, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Papu Gómez, Malinovskyi; Zapata Técnico: Gian Piero Gasperini