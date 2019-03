Agente de Bale diz que torcida do Real deveria beijar os pés do jogador

O empresário do atacante galês Gareth Bale, Jonathan Barnett, criticou nesta segunda-feira, 4, os torcedores do Real Madrid que vêm vaiando seus clientes e lembrou que desde que chegou ao clube espanhol o jogador conquistou vários títulos, entre eles três da Liga dos Campeões.

“Francamente, os torcedores deveriam estar envergonhados de si mesmos. Gareth merece o maior dos respeitos. A maneira como estão tratando-o é nada menos que uma desgraça. Nos seis anos em que está no Real, ele ganhou tudo, e deveriam beijar seus pés”, declarou o agente à emissora britânica “Sky Sports News”.

Bale, de 29 anos, tem sido um dos principais alvos da torcida e foi criticado também pelo meia Luka Modric, que o citou nominalmente junto com Marco Asensio e Karim Benzema para reclamar do desempenho dos atacantes da equipe madrilenha após a saída de Cristiano Ronaldo.

Apesar das declarações dadas nesta segunda por Modric, o agente negou que a relação de Bale com o restante do elenco seja ruim e garantiu não haver planos para que ele troque de clube ao final da atual temporada.

“Apesar do que diz a imprensa espanhola, ele está feliz. Fala um espanhol razoável e não há nenhum problema entre ele e o restante dos jogadores do Real Madrid. As pessoas que escrevem essas coisas não sabem nada sobre ele. Não houve qualquer conversa sobre a possibilidade de que ele saia, e ele não irá a lugar algum na próxima janela”, salientou.