Agenda: semana tem Libertadores e estreia da Champions com Salah x Neymar

Os fãs de futebol terão uma semana animada. A primeira rodada da Liga dos Campeões 2018/2019 começa na terça-feira (18), já com um confronto de destaque: o Paris Saint-Germain, de Neymar e Kylian Mbappé, visita o atual vice-campeão Liverpool, de Mohamed Salah e Roberto Firmino, em Anfield. No mesmo dia, começam as quartas de final da Copa Libertadores, com a partida do defensor do título, Grêmio, diante do Atlético Tucumán, na Argentina.

O Cruzeiro tem um compromisso e tanto na quarta-feira (19) diante Boca Juniors, na Bombonera. Na quinta-feira (20), o Palmeiras encara o Colo Colo, no Chile. No fim de semana, o líder do Brasileirão, Inter, visita o Corinthians, em São Paulo. Confira, abaixo, as principais partidas de futebol nesta semana, pelo horário de Brasília:

Segunda-feira, 17 de setembro

20 horas – Chapecoense x Internacional (Campeonato Brasileiro)

Terça-feira, 18 de setembro

13h55 – Barcelona-ESP x PSV-HOL (Liga dos Campeões)

13h55 – Inter de Milão-ITA x Tottenham-ING (Liga dos Campeões)

16 horas – Club Brugge-BEL x Borussia Dortmund-ALE (Liga dos Campeões)

16 horas – Estrela Vermelha-SER x Napoli-ITA (Liga dos Campeões)

16 horas – Galatasaray-TUR x Lokomotiv Moscou-RUS (Liga dos Campeões)

16 horas – Liverpool-ING x PSG-FRA (Liga dos Campeões)

16 horas – Monaco-FRA x Atlético de Madri-ESP (Liga dos Campeões)

16 horas – Schalke 04-ALE x Porto-POR (Liga dos Campeões)

21h45 – Atlético Tucumán-ARG x Grêmio (Copa Libertadores) – quartas de final

Quarta-feira, 19 de setembro

13h55 – Ajax-HOL x AEK Atenas-GRE (Liga dos Campeões)

13h55 – Shakhtar Donetsk-UCR x Hoffenheim-ALE (Liga dos Campeões)

16 horas – Benfica-POR x Bayern de Munique-ALE (Liga dos Campeões)

16 horas – Manchester City-ING x Lyon-FRA (Liga dos Campeões)

16 horas – Viktoria Plzen-RTC x CSKA Moscou-RUS (Liga dos Campeões)

16 horas – Real Madrid-ESP x Roma-ITA (Liga dos Campeões)

16 horas – Valencia-ESP x Juventus-ITA (Liga dos Campeões)

16 horas – Young Boys-SUI x Manchester United-ING (Liga dos Campeões)

19h30 – Independiente-ARG x River Plate-ARG (Libertadores) – quartas de final

19h30 – Caracas-VEN x Atlético-PR (Copa Sul-americana)

21h45 – Boca Juniors-ARG x Cruzeiro (Libertadores) – quartas de final

Quinta-feira, 20 de setembro

19h30 – Deportivo Cuenca-EQU x Fluminense (Copa Sul-americana)

21h45 – Colo Colo-CHI x Palmeiras (Libertadores) – quartas de final

21h45 – Bahia x Botafogo (Copa Sul-americana)

Sábado, 22 de setembro

15h45 – Real Madrid x Espanyol (Campeonato Espanhol)

16 horas – São Paulo x América-MG (Campeonato Brasileiro)

19 horas – Cuiabá x Operário (Série C) – Finalíssima

Domingo, 23 de setembro

10 horas – Rennes x PSG (Campeonato Francês)

11 horas – Grêmio x Ceará (Campeonato Brasileiro)

15h45 – Barcelona x Girona (Campeonato Espanhol)

16 horas – Atlético-PR x Paraná (Campeonato Brasileiro)

16 horas – Corinthians x Internacional (Campeonato Brasileiro)

16 horas – Flamengo x Atlético-MG (Campeonato Brasileiro)

18 horas – Sport x Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

18 horas – Vitória x Botafogo (Campeonato Brasileiro)

19 horas – Cruzeiro x Santos (Campeonato Brasileiro)