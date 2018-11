Agenda: data Fifa terá clássicos e partidas decisivas da Liga das Nações

A primeira parte da última Data Fifa do ano começa neste meio de semana e vai até sábado, com jogos importantes na Liga das Nações, na Europa, e clássicos mundiais de tradição em amistosos. A seleção brasileira, por exemplo, enfrentará o Uruguai, na Inglaterra, na próxima sexta-feira. Confira, abaixo, os duelos mais importantes da semana:

Quinta-feira – 15 de novembro

17h45 – Croácia x Espanha – Liga dos Nações

O jogo pelo grupo 4 da primeira divisão coloca frente à frente a atual vice-campeã do mundo, Croácia, contra a forte Espanha. Caso os espanhóis vençam fora de casa, garantem vaga na fase final do torneio. Os croatas precisam vencer para ainda continuar sonhando. Luka Modric, melhor jogador do mundo de 2018 e ídolo do Real Madrid, será uma das estrelas em campo.

17h45 – Irlanda x Irlanda do Norte – Amistoso

Apesar de vizinhas, enfrentaram-se apenas em dez partidas oficiais na histórias, as últimas duas em 2011 e 1999. O último jogo, pela Carling Nations Cup, torneio ainda disputado por Escócia e País de Gales, os irlandeses venceram por 5 a 0. Na partida de 1999, o time do Norte venceu por 1 a 0. Nas dez partidas disputadas entre os países, divididos entre católicos (Irlanda) e protestantes (Irlanda do Norte), todas foram nas capitais: Belfast ou Dublin. O jogo desta quinta acontece em Dublin.

18 horas – Inglaterra x Estados Unidos – Amistoso

No clássico “Metrópole” vs. “Colônia”, os conquistadores ingleses levam a melhor. Em dez partidas oficiais, são sete vitórias contra apenas dois da colônia americana. No entanto, nas duas partidas mais importantes entre as equipes, em Copas do Mundo, uma vitória americana (1 a 0 no Independência, em 1950) e um empate (1 a 1 em Phokeng, em 2010).

Sexta-feira, 16 de novembro

17h45 – Holanda x França – Liga das Nações

O jogo é importante não somente para as duas equipes, como também para a Alemanha. Os atuais campeões do mundo vão a Amsterdã precisando de um empate para chegarem às semifinais da Liga das Nações. Os holandeses, em casa, precisam vencer para continuarem sonhando. Caso isso aconteça, os alemães serão rebaixados para a segunda divisão do torneio.

18 horas – Uruguai x Brasil – amistoso

Um dos mais tradicionais clássicos do mundo, Brasil e Uruguai enfrentam-se desde 1916. As equipes de Neymar, Edinson Cavani e Luis Suárez, que já decidiram uma Copa do Mundo em 1950, se enfrentam na Inglaterra, em penúltimo amistoso das equipes no ano.

Sábado, 17 de novembro

12 horas – Sérvia x Montenegro – Liga das Nações

No passado, os dois países foram parte de uma mesma nação. Neste sábado, as equipes se enfrentam apenas pela segunda vez na história, novamente pela Liga das Nações. Dessa vez a partida acontece na Sérvia. Montenegro perdeu em casa por 2 a 0 . As equipes lutam ponto a ponto para ficar no primeiro lugar da chave e garantir vaga na semifinal da terceira divisão do torneio, além de conseguir acesso à segunda divisão. A Sérvia tem um ponto a mais e um empate não seria um resultado ruim. Em caso de vitória, a Sérvia elimina Montenegro e pode se garantir, dependendo do resultado da partida da Romênia.

17h45 – Itália x Portugal – Liga das Nações

De fora da última Copa, a Itália tem na Liga das Nações a chance de se redimir. Uma vitória diante de Portugal deixa os italianos com sete pontos, um a mais que os portugueses, que seriam obrigados a vencer a já eliminada e rebaixada Polônia na última rodada. Vitória portuguesa na Itália já garante os lusos na semifinal.