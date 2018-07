Jorge Sampoli não é mais treinador da seleção argentina. Após a trágica campanha na Copa do Mundo da Rússia, a Associação Argentina de Futebol [AFA] e o treinador entraram em um acordo para romper o vínculo válido até 2022. A saída do treinador era o grande desejo da AFA após o time ser eliminado nas oitavas de final com um futebol bem aquém do esperado, mas não havia dinheiro suficiente para pagar sua multa rescisória, que girava em torno de 8 milhões de dólares (cerca de 31 milhões de reais).

Depois de seguidas conversas, o presidente da AFA, Chiqui Tapia, conseguiu reduzir a pedida de Sampaoli para “apenas” dois milhões de dólares (7,7 milhões de reais). Agora, falta apenas o treinador assinar o documento para que se confirme sua saída do cargo.

Nesta Copa do Mundo, a Argentina correu sérios riscos de ser eliminada já na fase de grupos. Classificou-se no último jogo, graças ao gol de Rojo, no segundo tempo do confronto com a Nigéria, que terminou com vitória argentina por 2 a 1. Nas oitavas de final, porém, não conseguiu fazer frente à França e deu adeus ao torneio com derrota por 4 a 3.

Agora, a AFA já começa a pensar no substituto de Sampaoli para os próximos quatro anos. A primeira competição importante deste ciclo acontecerá no ano que vem, no Brasil: a Copa América. O grande problema é a dificuldade financeira que a entidade enfrenta no momento. Ricardo Gareca, que levou o Peru a um Mundial após 36 anos, é o favorito para assumir o cargo.