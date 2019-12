Aerofla: Flamengo viaja nesta sexta para o Catar, em busca do bimundial

O Flamengo embarcará na tarde desta sexta-feira, 13, rumo a Doha, no Catar, onde buscará o segundo título do Mundial de Clubes. A expectativa é de que milhares de torcedores acompanhem o trajeto do ônibus da equipe até o Aeroporto Internacional Tom Jobim, festa que vem se tornando tradição antes de partidas importantes e batizada de “Aerofla”.

Antes do embarque, o Flamengo realiza um último treino no Ninho do Urubu pela manhã. A clube já definiu como será a programação inicial em Doha: o primeiro treino na Ásia será no Qatar no Al Duhail SC, às 22h (de Brasília) no sábado (16h pelo horário local).

O time viaja em voo fretado, em um luxoso boeing 777 da Qatar Airways, com 272 lugares. Além dos 23 atletas inscritos, estarão no voo oito jogadores do plantel que completarão os treinos, além de dirigentes, convidados e familiares dos atletas.

O Flamengo já estará em solo catari quando Al Hilal, da Arábia Saudita, e Espérance, da Tunísia, entrarem em campo, às 11h (de Brasília), para definir quem será o adversário do clube carioca na semifinal de terça-feira 17.

Orientações sobre o ‘Aerofla’

Flamengo e as autoridades de segurança fizeram uma lista de recomendações para evitar maiores transtornos em plena sexta-feira no Rio de Janeiro. No embarque para a final da Libertadores, realizado em um feriado no Rio, o ‘Aerofla’ causou certo tumulto. Nesta sexta, haverá um reforço de policiamento na saída dos ônibus do time, no Ninho do Urubu, na Barra, até a entrada do Terminal de Cargas do Tom Jobim, na Ilha do Governador.

As recomendações divulgadas pelo Flamengo:

A partir das 9h, a Estrada dos Bandeirantes, no trecho de Vargem Grande, entre a Estrada do Rio Morto e a Av. Américas (início da Serra da Grota Funda), terá circulação restrita aos moradores locais e aos ônibus de linhas regulares da cidade. Na Ilha do Governador, a partir das 10h, os acessos à Ponte Velha do Galeão estarão bloqueados nos dois sentidos. A chegada e a saída da Ilha deverão ser feitas exclusivamente pela Estrada do Galeão (Ponte Nova) a partir desse horário.

O Flamengo agradece o apoio da torcida e as manifestações de carinho ao longo do trajeto. Em parceria com a Prefeitura e as autoridades de segurança, solicitamos que os torcedores não se aglomerem nas imediações do Ninho do Urubu e do Aeroporto do Galeão. Qualquer interferência nas vias poderá atrasar o deslocamento da delegação e a programação dos atletas, já que se trata de um dia útil.