Adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, a seleção mexicana enfrenta um problema em sua preparação para a partida. Segundo reportagem do jornal mexicano El Universal, o elenco mexicano foi acometido por uma “epidemia de gripe” que vem se espalhando pelo grupo desde a segunda rodada.

O que chamou a atenção do jornal foi a situação do treinador Juan Carlos Osório durante o jogo diante da Suécia. O treinador foi visto por várias vezes passando um pano no nariz, fato que se repetiu na coletiva de imprensa após a partida.

Segundo a publicação mexicana, o problema começou antes da partida contra a Coreia do Sul, quando a equipe viajou para Rostov onde a temperatura estava bastante elevada. O jornal sugere que o forte ar condicionado utilizado pelos jogadores afetou alguns atletas e pode ter facilitado a circulação do vírus. Posteriormente, a gripe começou a se espalhar pelo elenco atingindo uma boa parcela dos atletas.

Os mexicanos enfrentam o Brasil na segunda-feira em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida acontece às 11h (de Brasília), em Samara.