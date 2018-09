Adversária do Brasil na Copa, Suíça goleia Islândia na Liga das Nações

Uma das seleções do grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2018, a Suíça goleou a Islândia por 6 a 0 neste sábado, na cidade suíça de St. Gallen, na abertura do grupo 2 da primeira divisão da Liga das Nações. Zuber, que marcou o gol contra o Brasil no empate em 1 a 1 no Mundial, também marcou o primeiro nesta tarde. Zakaria, Shaqiri, Seferovic, Ajeti e Mehmedi fecharam o placar.

A Islândia foi uma das sensações da última Copa do Mundo por ser estreante e ter uma torcida que dava show nas arquibancadas. No torneio, conquistou um empate contra a bicampeã Argentina por 1 a 1 logo na primeira partida.

O grupo 2 da Liga das Nações ainda tem a Bélgica, terceira colocada na última Copa, que fará sua estreia na próxima terça-feira, na Islândia, contra o time da casa. O jogo entre belgas e suíços acontece dia 12 de outubro.