Adriano nega noitada com goleiro Julio Cesar no Rio

O ex-atacante Adriano usou as redes sociais para negar uma informação de que teria ido a uma casa noturna na Barra da Tijuca ao lado do goleiro Julio Cesar, que, contrariando a esposa Susana Werner, acertou seu retorno ao Flamengo nesta semana. A notícia foi publicada pelo colunista Leo Dias, do Jornal O Dia.

“Não encontrei, muito menos sai com o Julio Cesar desde que ele voltou de Portugal. Por favor, peço, MAIS UMA VEZ, que chequem a fonte para não divulguem notícias falsas”, cobrou o ex-atacante, que foi colega de Julio no Flamengo, na Inter de Milão e na seleção brasileira.

Segundo O Dia, Julio Cesar estaria chateado com o desabafo de sua esposa nas redes sociais e teria encontrado o amigo Adriano em uma boate no Rio durante a noite de terça-feira. O atleta de 38 anos foi chamado de “egoísta” por Susana Werner por ter desistido da aposentadoria para jogar três meses no clube do coração. A ex-atriz e modelo ficou com os filhos do casal, em Lisboa.