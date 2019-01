Adriano Imperador diz que pode voltar a jogar em 2018

O atacante Adriano Imperador, sem jogar uma partida oficial desde 2016, planeja voltar aos gramados no ano que vem. Convidado do programa Conversa com Bial, que vai ao ar na madrugada desta quinta-feira, na TV Globo, o atacante também revelou ter convivido com a depressão após a morte do pai, vítima de um infarto em 2004.

“Estou me ajeitando para fazer um projeto e começar a treinar de novo, sem clube nenhum, durante todo o mês de janeiro. Desde que parei, consegui manter meu corpo. Estou disposto a isso, sei que tenho de ter muita persistência”, afirmou Adriano.

Adriano reconheceu que sua carreira foi interrompida antes da hora, mas aparentou estar motivado a jogar. “Não consegui completar a minha carreira por inteiro. Aconteceram algumas coisas que me afastaram do futebol. Posso dizer que ficou na metade”, reconheceu o jogador, que tentou retornar aos gramados em 2016, pelo Miami United.

(com Gazeta Press)