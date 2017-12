Adriano chega atrasado, mas brilha em festa de Zico no Maracanã

Adriano roubou a cena no badalado Jogo das Estrelas, evento beneficente promovido anualmente por Zico no Maracanã. O “Imperador” chegou atrasado, com a partida em andamento, mas teve tempo de marcar um gol e receber o carinho dos mais de 46.000 torcedores que foram ao estádio no Rio. O time de Zico e Adriano, que contou ainda com gols de Romário, venceu a partida por 7 a 4.

Aos 22 minutos, o atrasado Adriano entrou no lugar de Alberto Valentim, treinador que dirigiu o Palmeiras na reta final do Brasileirão, e matou a saudade do Maracanã, onde não atuava desde 2010. Ele mandou duas bolas na trave e na segunda etapa, após receber lindo passe de Zico, driblou o goleiro Carlos Germano e marcou o seu gol.

Lançamento extraordinário de Zico, gol de Adriano Imperador no Maracanã. #JogoDasEstrelas2017 Olha aí: pic.twitter.com/Q8NAlzkCl9 — Allan Abi Madi (@AllanMadi) December 28, 2017

Adriano, de 35 anos, vem repetindo que planeja voltar aos campos em 2018. Elogiado por sua forma física, ele disse estar mantendo uma dieta. “Ainda não estou em forma, estou tentando manter, não ganhar muito peso. Isso vem me ajudando muito até para trabalhar fisicamente forte. Acho que está tudo indo no caminho certo. Tudo tem sua hora. Não só os torcedores, mas a minha família estão esperando que eu volte”, disse, em entrevista ao SporTV.

Após a partida, ele desconversou sobre a possibilidade de jogar no Flamengo. “Vamos conversar e ver o que vai acontecer. Vamos fazer um trabalho bom, para voltar o mais rápido possível.” Outros ídolos do futebol brasileiro, como Renato Gaúcho, Júnior e Alex, e até estrangeiros, como o holandês Edgar Davids, participaram da festa desta quarta no Maracanã. O técnico da seleção brasileira, Tite, também participou do evento, como treinador do time de Zico.