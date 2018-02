Adidas é a nova fornecedora de material esportivo do São Paulo

A diretoria do São Paulo anunciou, nesta terça-feira, em nota, um acordo com a fornecedora de material esportivo Adidas. Em breve, a empresa alemã encerrará vínculo de 12 anos com o Palmeiras, mas seguirá ativa no futebol paulista, ao retornar para o São Paulo após 20 anos.

A Adidas deve anunciar os primeiros uniformes do São Paulo em junho, durante o Campeonato Brasileiro, quando se encerra o contrato de dois anos do clube com a fornecedora americana Under Armour.

A marca alemã não chegou a um acordo com o rival Palmeiras. O clube alviverde, valorizado por conquistas recentes e contratações de peso, pretendia melhorar seu contrato com a Adidas, chegando próximo aos padrões de grandes clubes europeus.

Fontes ligadas às negociações garantem, porém, que a marca ainda vê o valor de mercado do Palmeiras bem abaixo de clubes como Real Madrid e Manchester United, e propôs valorizações variáveis (aumento de pagamento em caso de conquistas), proposta negada pelo time brasileiro. O Palmeiras negocia agora com a brasileira Topper e com a alemã Puma.