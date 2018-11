Acordo por Coutinho ‘proíbe’ Barcelona de contratar jogadores do Liverpool

O Liverpool impôs uma cláusula, durante a negociação com o Barcelona pela transferência do brasileiro Philippe Coutinho, que proíbe que os catalães comprem jogadores do clube inglês até 2021. Segundo informações divulgadas pela rádio espanhola Cadena SER, a cláusula foi primordial para os ingleses liberarem Coutinho.

O acordo não proíbe explicitamente as negociações, mas impõe limites que, praticamente, impossibilitam o negócio. Caso o Barcelona queira contratar um jogador do Liverpool, precisará desembolsar o preço da multa rescisória do atleta e uma quantia extra de 100 milhões de euros (pouco mais de 431 milhões de reais, na cotação atual).

O Liverpool perdeu seus dois principais jogadores para o Barcelona nos últimos anos: Philippe Coutinho e o uruguaio Luís Suárez. Em janeiro, os catalães pagaram 163 milhões de euros (cerca de 703 milhões de reais) para contratar o meia brasileiro. Em 2014, acertaram a transferência do atacante uruguaio por 81 milhões de euros (aproximadamente 349 milhões de reais).