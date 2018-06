A França enfrenta a Argentina em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Os franceses ficaram na primeira colocação do Grupo C, com duas vitórias e um empate. Apesar do primeiro lugar, não convenceram com grande futebol.

Os argentinos se classificaram no sufoco, apenas nos últimos minutos da última partida da fase de grupos, com vitória no fim do jogo contra a Nigéria.

O clássico de três títulos mundiais abre as oitavas de final.

Siga França x Argentina, minuto a minuto