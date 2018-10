Acidente no metrô de Roma deixa torcedores do CSKA feridos

Horas antes do duelo entre Roma e CSKA Moscou, pela Liga dos Campeões, no Estádio Olímpico, um acidente no metrô da capital italiana deixou dezenas de torcedores russos feridos, alguns de forma grave. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os fãs do CSKA descendo a escada rolante em velocidade altíssima, devido a um problema técnico na estação Reppublica, que teve de ser fechada.

Segundo informações do diário Gazzetta dello Sport, a escada rolante foi danificada porque não suportou os saltos de torcedores russos, a maioria embriagada. De acordo com a policia local, um dos fãs do CSKA ficou preso à engrenagem da escada e corre risco de amputação do pé. Outros quatro ficaram feridos de forma grave, enquanto cerca de 15 sofreram ferimentos leves.