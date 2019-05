Acidente na Turquia mata atacante tcheco e fere 2 jogadores brasileiros

O atacante tcheco Josef Šural, de 28 anos, morreu neste domingo em um acidente de trânsito no sul da Turquia. O atleta estava em uma van com jogadores do Alanyaspor, clube da primeira divisão do país, que colidiu em uma mureta após sair da estrada. Segundo o jornal local Daily Sabah, outros seis companheiros de time ficaram feridos, incluindo dois brasileiros: o zagueiro Welinton (ex-Coritiba e Flamengo) e o lateral Wanderson Baiano (ex-Vila Nova e CRAC).

Além deles, também se feriram e foram encaminhados para um hospital da região o zagueiro inglês Steven Caulke (ex-Tottenham), o atacante senegalês Papiss Cissé (ex-Newcastle), o atacante angolano Djalma Campos (ex-Porto) e o meia ganês Issac Sackey, com convocações para a seleção de seu país.

O presidente do clube, Hasan Çavuşoğlu, declarou que os atletas alugaram a van por conta própria para retornar à cidade de Alanya, sede do clube, após uma partida em Kayseri – um trajeto de aproximadamente 500 quilômetros.

A colisão ocorreu a cerca de cinco quilômetros do destino e, segundo o presidente, policiais afirmaram que o motorista do veículo dormiu ao volante. Haveria também um condutor reserva por conta do longo percurso, mas que também estaria dormindo no momento do acidente.

Neste domingo, o Alanyaspor empatou por 1 a 1 contra o Kayserispor, em Kayseri, chegando à quinta colocação no Campeonato Turco, na 30ª das 34 rodadas.

Josef Šural passou por todas as categorias de base da seleção da República Tcheca e desde 2013 recebia convocações para o time principal. Ele construiu toda a carreira no país natal, em clubes como o FC Brno, Slovan Liberec e Sparta Praga, até se transferir para o Alanyaspor em 2019.

Em uma de suas últimas postagens nas redes sociais, na última quarta-feira, Šural celebrou a vitória de seu time contra o Fenerbahce, um dos maiores clubes do país.

Um dos maiores nomes da história do futebol tcheco, o goleiro Petr Cech, que atua pelo Arsenal e anunciou aposentadoria ao fim desta temporada, lamentou a morte do colega de seleção. “Minhas sinceras condolências à família e a todos os entes queridos. Descanse em paz”, escreveu Cech em um post no Twitter com a foto de Šural.