Acidente na Arena Corinthians faz clube realocar torcedores

Um pequeno acidente, sem vítimas, ocorreu na Arena Corinthians na véspera do duelo desta quarta-feira, 7, diante do Goiás, pelo Brasileirão. Parte do forro de gesso do nono andar do Itaquerão cedeu na noite anterior. De acordo com a avaliação inicial do clube, um vazamento no sistema hidráulico ocasionou o problema.

O Corinthians informou que a região está interditada e, por isso, os torcedores que compraram ingressos para o setor Oeste Superior serão realocados para o Oeste Inferior na partida desta noite, marcada para às 19h15. Não haverá cobrança pela alteração do local.

A nota oficial do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que no dia (6/8) um provável vazamento no sistema hidráulico ocasionou problemas no forro de parte do 9º andar da Arena Corinthians. A equipe de manutenção predial, em conjunto com a construtora, está avaliando as ações necessárias para recuperar o dano material. A Arena Corinthians reitera seu compromisso com a transparência e segurança de todos os frequentadores do estádio.