Academia de campeões: a incrível evolução física do Bayern pós-paralisação

A campanha perfeita do campeão europeu Bayern de Munique tem uma série de explicações, desde a boa gestão até o alto nível técnico e tático sob comando de Hans-Dieter Flick. Outro fator, no entanto, chamou a atenção desde a retomada do futebol: a transformação física dos jogadores, que investiram na musculação durante a parada de três meses em meio à pandemia de coronavírus.

A mudança mais impressionante foi a do meia Leon Goretzka, que abandonou completamente o biotipo comum de um jogador de futebol e hoje está quase irreconhecível. “Eu aproveitei o tempo (da pandemia) para fazer musculação. Me sinto completamente em forma dentro de campo”, contou o meia. “Olhando para o Leon, você pode notar que ele ganhou massa muscular. Isso beneficia o jogo dele. Ele tem sido um grande meio-campista, muito presente e sempre roubando bolas”, acrescentou o técnico Hans Flick.

Goretzka está longe de ser uma exceção, pois vários jogadores do elenco parecem ter aproveitado o isolamento social para desenvolver a parte física. O lateral Alaba ganhou músculos para se transformar de vez em um zagueiro, enquanto o ponta Alphonso Davies fez o mesmo para se transformar em um lateral que apoia e defende com intensidade.

O resultado da evolução física foi uma intensidade incomparável do time bávaro na Liga dos Campeões. Além do domínio técnico e aplicação tática, os jogadores do Bayern conseguiam manter a intensidade durante os 90 minutos, enquanto os outros clubes diminuíam o ritmo, algo comum no futebol, ainda mais após um longo período de inatividade.

A disparidade de velocidade e resistência ajudaram na pilha de goleadas que o Bayern aplicou na Champions, incluindo o histórico 8 a 2 no Barcelona, na semifinal. Nas redes sociais, torcedores compararam o biotipo dos atletas das duas equipes: enquanto Busquets, Piqué, Alba e companhia são extremamente magros, os do Bayern são todos musculosos.

Parece que el entrenamiento fisico es una de las claves para ganar en esto del futbol. Masa muscular al servicio de la necesidad de un futbolista de elite y un equipo. Parece que es importante. Bayern Munich lo sabe. pic.twitter.com/qpvmGWuBDd — Pablo Gravellone (@gravep) August 24, 2020

O meia brasileiro Philippe Coutinho e o atacante polonês Robert Lewandowski também encabeçam a lista da “fábrica de monstros” do Bayern de Munique (confira na galeria abaixo).