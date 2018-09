Acabou o jejum! Cristiano Ronaldo marca dois gols e Juventus vence

Depois de muita expectativa, enfim saiu o primeiro gol de Cristiano Ronaldo com a camisa da Juventus. Neste domingo, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Italiano, a equipe de Turim recebeu o Sassuolo e o português marcou não apenas um, mas os dois gols que decretaram o triunfo pelo placar de 2 a 1.

O primeiro gol de Cristiano Ronaldo veio após 320 minutos sem marcar desde que estreou pela Juventus. O vencedor da última premiação de melhor jogador do mundo precisou de 28 finalizações no Campeonato Italiano para conseguir balançar as redes – algo incomum na carreira do atacante.

Com o resultado, a Juve chega a quatro vitórias em quatro jogos, mantendo o aproveitamento de 100% e liderança isolada da competição. O Sassuolo, por sua vez, perde a primeira na temporada do torneio nacional e fica com sete pontos, permanecendo ainda na terceira colocação.

(Com Gazeta Press)