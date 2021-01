Acabou a brincadeira: o recado de Pochettino, novo treinador do PSG

Mauricio Pochettino foi confirmado como novo treinador do Paris Saint-Germain, em substituição ao alemão Thomas Tuchel, que apesar de ter conquistado os títulos nacionais e de ter levado o time à sua primeira final de Liga dos Campeões, vinha em rota de colisão com atletas e dirigentes. O técnico argentino, que passou um ano no mercado após boa passagem pelo Tottenham, já chegou à capital francesa mostrando serviço. Primeiro, distribuiu afagos a Neymar, Kylian Mbappé e companhia. Depois, cobrou seriedade.

O treinador comandou seu primeiro treino no domingo 3, e, segundo informações do canal francês RMC Sports, foi flagrado dando uma bronca em seus comandados. “Chega de risadas, acabaram as brincadeiras”, teria dito o técnico, que teve uma passagem pelo PSG como atleta, entre 2001 e 2003.

Quem também chamou atenção por sua postura bastante ativa no treinamento foi o filho de Pochettino, Sebastián, que, aos 25 anos, já integra a comissão técnica do pai. O jovem assistente técnico estudou na St.Paul School de Barcelona e se graduou em Ciências do Esporte na Universidade de Southampton. O treino se desenrolou sob olhares atentos do presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, e do diretor esportivo, o brasileiro Leonardo.

Estrela do time, Neymar retornou do Brasil, onde organizou uma controversa festa de fim de ano, e foi recebido com sorrisos pelo treinador. Ao mostrar uma imagem de uma prancheta com a formação tática, alguns torcedores especularam sobre a possibilidade de Pochettino montar o time no 3-5-2 (veja abaixo):

First meeting between Mauricio Pochettino & the PSG squad – appears to be a 3-5-2 formation on the board. pic.twitter.com/9zku5u8wKX — Get French Football News (@GFFN) January 3, 2021

Pochettino, que acumula bons trabalhos por Tottenham, Espanyol e Southampton, mas jamais conquistou um título como técnico, terá uma dura missão na empreitada mais badalada de sua carreira. Atual tricampeão, o PSG é apenas o terceiro colocado do Campeonato Francês, com 35 pontos, um a menos que Lyon e Lille. Na Liga dos Campeões, grande desejo dos investidores do Catar e dos torcedores parisienses, o time enfrentará o Barcelona, pelas oitavas de final, em fevereiro.