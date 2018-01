Abidal recorda tratamento de câncer e ‘veto’ de Messi

O ex-lateral francês Eric Abidal recordou o período em que tratou um câncer de fígado, em 2011, quando jogava pelo Barcelona. Durante o período duro em sua vida, no qual perdeu muito peso, o francês mandou alguns vídeos aos colegas do clube catalão. Lionel Messi, porém, pediu que Abidal parasse de enviar as imagens, pois seu aspecto “cadavérico” deixava o grupo abalado.

“Alguns jogadores me viam muito magro. Fiz um vídeo antes de uma partida para animá-los. Sabe o que o Messi me disse? ‘Não nos envie mais essas coisas, nos faz mal’. Eu não achava isso, me via bem, e dizia ‘ânimo rapazes’, mas me disseram que me viam como um cadáver e isso os deixava mal”, afirmou Abidal, que se curou em 2012, em entrevista ao Canal+ da França, nesta terça-feira.

Por outro lado, o ex-jogador recebeu muito apoio de seu ex-companheiro de seleção francesa, Thierry Henry, que jogava no Red Bull New York e foi visitá-lo no hospital. “Quando vi o ‘Titi’, chorei como uma criança. Não queria que me visse daquele jeito, mas gostei que me visitou”, completou.

Abidal jogou no Barcelona em 2007 a 2013 em 193 partidas oficiais, marcando dois gols. Foi campeão espanhol quatro vezes, da Supercopa da Espanha em três e da Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Copa do Rei e Supercopa da Europa em duas.