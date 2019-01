Os grupos da Copa América de 2019, no Brasil, já estão definidos e nesta sexta-feira, 25, será aberto o segundo lote de ingressos para a competição que acontece em cinco cidades do país (Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo), entre os dias 14 de junho a 7 de julho. A abertura será em solo paulista, no Morumbi, na partida entre Brasil e Bolívia, e a final acontece no Maracanã.

Na primeira fase, a seleção brasileira fará dois jogos em São Paulo e um em Salvador. Caso se classifique em primeiro lugar do grupo A e chegue à decisão, o time dirigido por Tite passará ainda por Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Outra atração do torneio, a Argentina de Lionel Messi jogará a primeira fase em Minas, Rio Grande do Sul e Bahia. Confira, abaixo, os jogos em cada cidade:

Tabela da Copa América por cidades

Belo Horizonte (MG)

Primeira fase

16/6 – 19h – Uruguai x Equador – Mineirão

19/6 – 21h30 – Argentina x Paraguai – Mineirão

22/6 – 16h – Bolívia x Venezuela – Mineirão

24/6 – 20h – Equador x Japão – Mineirão

Semifinais

2/7 – 21h30 – V19 x V21 – Mineirão

Porto Alegre (RS)

Primeira fase

15/6 – 16h – Venezuela x Peru – Arena do Grêmio

20/6 – 20h – Uruguai x Japão – Arena do Grêmio

23/6 – 16h – Catar x Argentina – Arena do Grêmio

Quartas de final

27/6 – 21h30 – 1A x 3 B/C – Arena do Grêmio

Semifinais

3/7 – 21h30 – V20 x V22 – Arena do Grêmio

Rio de Janeiro (RJ)

Primeira fase

16/6 – 16h – Paraguai x Catar – Maracanã/Rio de Janeiro

18/6 – 18h30 – Bolívia x Peru – Maracanã/Rio de Janeiro

24/6 – 20h – Chile x Uruguai – Maracanã/Rio de Janeiro

Quartas de final

28/6 – 16h – 2 A x 2B – Maracanã/Rio de Janeiro

Final

7/7 – 17h – V23 x V24 – Maracanã/Rio de Janeiro

Salvador (BA)

Primeira fase

15/6 – 19h – Argentina x Colômbia – Fonte Nova

18/6 – 21h30 – Brasil x Venezuela – Fonte Nova

21/6 – 20h – Equador x Chile – Fonte Nova

23/6 – 16h – Colômbia x Paraguai – Fonte Nova

Quartas de final

29/6 – 16h – 1C x 3 A/B – Fonte Nova/Salvador

São Paulo (SP)

Primeira fase

14/6 – 21h30 – Brasil x Bolívia – Morumbi

17/6 – 20h – Japão x Chile – Morumbi/São Paulo

19/6 – 18h30 – Colômbia x Catar – Morumbi/São Paulo

22/6 – 16h – Peru x Brasil – Arena Corinthians

Quartas de final

28/6 – 20h – 1B x 2C – Arena Corinthians/São Paulo

Decisão do 3º lugar

6/7 – 16h – P23 x P24 – Arena Corinthians/São Paulo