Abel Braga se solidariza com familiares de vítimas: ‘Sei o que é isso’

O técnico do time profissional do Flamengo, Abel Braga, enviou uma mensagem de apoio aos familiares das 10 vítimas fatais do incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do clube, nesta sexta-feira, 8. O treinador, que em 2017 perdeu o filho João Pedro em circunstâncias trágicas, lamentou os “sonhos interrompidos” dos jovens, que defendiam as categorias de base do clube.

Abel, de 66 anos, gravou um vídeo sobre o “dia trágico no Rio de Janeiro”. “Uma dor enorme, porque ao chegarmos ou a sairmos dos treinamentos, todos os dias, nós víamos aqueles sorrisos, aqueles meninos tirando fotos comigo e com os atletas. E ali víamos eles começando um sonho, que lamentavelmente foi interrompido. Condolências, sentimentos e dor, eu sei exatamente o que é isso”, disse Abel.

A federação carioca adiou as semifinais da Taça Guanabara, na qual o Flamengo enfrentaria o Fluminense, no próximo sábado, no Maracanã. O clássico foi transferido para a próxima quinta-feira, 14.