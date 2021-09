Abel Braga é demitido do Lugano no dia do seu aniversário

O Lugano, clube da primeira divisão da Suíça, anunciou por meio das redes sociais a demissão do técnico Abel Braga, 69 anos, contratado no início de junho. O brasileiro deixa o clube após nove partidas – apenas cinco delas oficiais -, com três vitórias, quatro derrotas e dois empates. Um aproveitamento de 48,1%.

Em pouco mais de dois meses no comando do clube europeu, Abel chegou a empatar com a Inter de Milão em um amistoso preparatório, além de aplicar uma goleada por 7 a 1 na primeira fase da Copa Suíça, em cima do La Chaux de Fonds, da quarta divisão.

Comunicato stampa: Cambia la guida della prima squadra. 👉 I dettagli: https://t.co/vpVsgJA4Ee — FC Lugano (@FCLugano1908) September 1, 2021

O treinador brasileiro chegou com badalação ao Lugano, com direito à apresentação em um Cassino, porém não teve continuidade no trabalho e acabou sua demissão nesta quarta-feira, 1, dia do aniversário de 69 anos. Junto a Abel Braga, os auxiliares Ricardo Colbachini e Leomir de Souza também foram desligados.

Veja o comunicado do Lugano:

O FC Lugano anuncia que decidiu, após análise cuidadosa, exonerar Abel Braga da função de treinador imediatamente. A mesma decisão foi tomada sobre os auxiliares Ricardo Colbachini e Leomir de Souza.

O clube gostaria de agradecer a Abel, Ricardo e Leomir, que sempre foram muito profissionais, pelo excelente trabalho realizado e pelo grande empenho.

Ao mesmo tempo, e até ao anúncio do novo treinador, confirmamos que Mattia Croci Torti comandará a equipe interinamente.