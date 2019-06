Adriano vai lançar na terça-feira, 11, em São Paulo, uma linha de narguilés com sua assinatura, inspirada nas peças de xadrez. Ele também será garoto-propaganda de uma nova essência, a Tang Mix, com sabor cítrico (tangerina e maracujá), em kits com 10 pacotes de 50 gramas cada. A essência é fabricada e vendida apenas no Paraguai, a 60 reais.

A linha de narguilés, da VGOD, disponível no Brasil, tem três modelos, com preços entre 200 e 500 reais.