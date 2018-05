A lista de convocados da seleção brasileira de Tite para a Copa 2018

O técnico Tite anunciou na tarde desta segunda-feira, na sede da CBF, no Rio, a lista de 23 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

As principais dúvidas estavam nas posições de terceiro goleiro, laterais e meio-campistas reservas e Tite optou por Cássio, Danilo, Filipe Luís e Fred. Ele optou por convocar um meio-campista a menos e preencher duas vagas no ataque com Douglas Costa e Taison. Tinham esperança e ficaram de fora atletas como Rafinha, Rodriguinho e Giuliano.

Ao contrário de outras seleções, o Brasil optou por revelar apenas os 23 escolhidos, e não uma pré-lista de 30 a 35 nomes, que deve ser enviada à Fifa nesta segunda-feira. Caso Tite queira trocar algum jogador antes da Copa (por escolha técnica ou indisciplina, por exemplo), ele terá de optar por alguém da lista de “suplentes” (que apenas a Fifa terá acesso). Caso algum jogador se lesione, o treinador poderá chamar qualquer atleta.

O grupo se apresentará no dia 21 na Granja Comary em Teresópolis (exceto Marcelo, Casemiro e Firmino que disputam a final da Liga dos Campeões no dia 26). No dia 27, o time embarca para Londres, onde fará uma semana de treinamentos na sede do Tottenham.

Antes do embarque para a Rússia, o time fará dois amistosos, em 3 de junho, contra a Croácia, em Liverpool, e dia 10, contra a Áustria, em Viena. No dia x, o time viaja para Sochi, sua base no Mundial. A estreia na Copa acontece dia 17, em Rostov on Don, contra a Suíça.

Os convocados do Brasil para a Copa de 2018:

Goleiros:

Alisson (Roma)

Cássio (Corinthians)

Ederson (Manchester City)

Laterais:

Danilo (Manchester City)

Filipe Luís (Atlético de Madrid)

Marcelo (Real Madrid)

Fagner (Corinthians)

Zagueiros:

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Thiago Silva (PSG)

Geromel (Grêmio)

Meio-campistas:

Casemiro (Real Madrid)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Fernandinho (Manchester City)

Paulinho (Barcelona)

Philippe Coutinho (Barcelona)

Willian (Chelsea)

Fred (Shakhtar)

Atacantes:

Neymar (PSG)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Roberto Firmino (Liverpool)

Douglas Costa (Juventus)

Taison (Shakhtar)