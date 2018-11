A irretocável campanha do Palmeiras, decacampeão brasileiro

A campanha do Palmeiras decacampeão do Campeonato Brasileiro pode ser dividida em duas fases: uma antes de Luiz Felipe Scolari e uma depois de sua chegada. Desde que o treinador pentacampeão mundial com a seleção assumiu o clube pela terceira vez, manteve-se invicto no torneio. Desde sua estreia, no empate em 0 a 0 com o América-MG no estádio Independência, na 17ª rodada, foram 21 partidas, com 15 vitórias e seis empates, com 36 gols marcados e nove sofridos. Felipão tirou o time da sexta colocação e o levou ao topo em 11 rodadas, até conquistar o título neste domingo, 25, em São Januário.

Veja a campanha do Palmeiras, campeão brasileiro

74 pontos, 36 jogos, 21 vitórias, 11 empates e quatro derrotas; 60 gols pró, 24 gols contra

16/04 – Botafogo 1 x 1 Palmeiras (Engenhão)

22/04 – Palmeiras 1 x 0 Internacional (Pacaembu)

29/04 – Palmeiras 0 x 0 Chapecoense (Allianz Parque)

06/05 – Atlético-PR 1 x 3 Palmeiras (Arena da Baixada)

13/05 – Corinthians 1 x 0 Palmeiras (Arena Corinthians)

19/05 – Palmeiras 3 x 0 Bahia (Allianz Parque)

26/05 – Palmeiras 2 x 3 Sport (Allianz Parque)

30/05 – Cruzeiro 1 x 0 Palmeiras (Mineirão)

02/06 – Palmeiras 3 x 1 São Paulo (Allianz Parque)

06/06 – Grêmio 0 x 2 Palmeiras (Arena do Grêmio)

10/06 – Ceará 2 x 2 Palmeiras (Castelão)

13/06 – Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Allianz Parque)

19/07 – Santos 1 x 1 Palmeiras (Pacaembu)

22/07 – Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG (Allianz Parque)

25/07 – Fluminense 1 x 0 Palmeiras (Maracanã)

29/07 – Palmeiras 3 x 0 Paraná (Allianz Parque)

05/08 – América-MG 0 x 0 Palmeiras (Independência)

12/08 – Palmeiras 1 x 0 Vasco (Allianz Parque)

19/08 – Vitória 0 x 3 Palmeiras (Barradão)

22/08 – Palmeiras 2 x 0 Botafogo (Allianz Parque)

26/08 – Internacional 0 x 0 Palmeiras (Beira-Rio)

02/09 – Chapecoense 1 x 2 Palmeiras (Arena Condá)

05/09 – Palmeiras 2 x 0 Atlético-PR (Allianz Parque)

09/09 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians (Allianz Parque)

16/09 – Bahia 1 x 1 Palmeiras (Fonte Nova)

23/09 – Sport 0 x 1 Palmeiras (Ilha do Retiro)

30/09 – Palmeiras 3 x 1 Cruzeiro (Pacaembu)

06/10 – São Paulo 0 x 2 Palmeiras (Morumbi)

14/10 – Palmeiras 2 x 0 Grêmio (Pacaembu)

21/10 – Palmeiras 2 x 1 Ceará (Pacaembu)

27/10 – Flamengo 1 x 1 Palmeiras (Maracanã)

03/11 – Palmeiras 3 x 2 Santos (Allianz Parque)

11/11 – Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras (Independência)

14/11 – Palmeiras 3 x 0 Fluminense (Allianz Parque)

18/11 – Paraná 1 x 1 Palmeiras (Estádio do Café)

21/11 – Palmeiras 4 x 0 América-MG (Allianz Parque)

25/11 – Vasco 0 x 1 Palmeiras (São Januário)

Veja a tabela e classificação do Campeonato Brasileiro

Campanha antes de Felipão:

16 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas; 25 gols pró e 15 gols contra