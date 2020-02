A história da Recopa Sul-Americana, o título que falta ao Flamengo

Copa, Supercopa e, agora, a Recopa. O Flamengo pode garantir já na próxima semana uma nova taça para seu memorial. O time comandado pelo técnico Jorge Jesus, que nesta quarta-feira 19 disputará o jogo de ida da Recopa Sul-Americana, contra o Independiente Del Valle, do Equador, nunca disputou o torneio que põe frente a frente os melhores times do continente no ano anterior.

Há 38 anos, quando o rubro-negro venceu a Libertadores pela primeira vez, a competição não existia (surgiu oito anos mais tarde, em 1989, e reunia os vencedores da Libertadores e da Supercopa dos Campeões da Libertadores – competição, como o nome explica, que contava apenas com o seleto grupo dos times com conquistas continentais).

PLACAR relembra abaixo grandes momentos da competição:

No começo valia (quase) tudo

Hoje decidida em jogos ida e volta, com o campeão da Libertadores fazendo o último jogo em casa, a Recopa chegou a ser disputada em jogo único e até teve finais fora do continente, nos Estados Unidos e no Japão. Com o final da Supercopa dos Campeões da Libertadores em 1997, a competição não aconteceu entre 1999 e 2002, mas voltou a ser realizada com o surgimento da Copa Sul-Americana.

O Nacional-URU superou o Racing-ARG na primeira final em 1989, após vencer por 1 a 0 em casa e empatar sem gols fora. O São Paulo foi o primeiro brasileiro a ficar com o título quatro anos mais tarde. A equipe de Telê Santana, que tinha o lateral-direito Cafu como camisa 10, empatou duas vezes por 0 a 0 com o Cruzeiro, de um ainda jovem atacante chamado Ronaldinho, e ficou com a taça depois da disputa por pênaltis, no Mineirão.

Grêmio, o último campeão do Brasil

Em 2018, o Grêmio venceu o Independiente-ARG também nos pênaltis, depois de empatar por 1 a 1 nas duas partidas, e foi o último time do país a conquistar a Recopa – já havia levantado esse troféu em 1996. Além do Tricolor paulista e gaúcho, outras cinco equipes brasileiras já conquistaram o torneio: Cruzeiro (1998), Internacional (2007 e 2011), Santos (2012), Corinthians (2013) e Atlético Mineiro (2014).

Na última decisão, ano passado, o Athletico Paranaense até venceu na Arena da Baixada por 1 a 0, mas perdeu por 3 a 0 para o River Plate, na Argentina, e ficou com o vice.