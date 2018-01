A espetacular jogada de Messi que até os rivais aplaudiram

Lionel Messi não se cansa de impressionar torcedores pelo mundo e neste domingo até mesmo o público adversário, do Real Betis, se rendeu ao talento do craque argentino do Barcelona. O camisa 10 já havia marcado dois belos gols quando, aos 86 minutos, voltou para ajudar a defesa e se livrou de três defensores – o último deles quase caiu e ainda levou uma impiedosa bola por entre as pernas. O público no Estádio Benito Villamarín reconheceu a genialidade de Messi com gritos e aplausos. O argentino ainda teve tempo de contribuir com mais uma assistência, para Luis Suárez, na goleada por 5 a 0. O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 54 pontos, 11 a mais que o vice-líder Atlético de Madrid, e Messi é o artilheiro do torneio com 19 gols.

🇪🇸 🇪🇸 VAI LÁ, tenta segurar o Messi mesmo! O argentino não PERDOA! Parece que tem mais uma galera desmoralizada pelo craque…#EspanholFOXSports pic.twitter.com/hDgLjeGITW — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) January 21, 2018