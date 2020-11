‘A Espanha nos deu uma aula’, diz Kroos, após derrota alemã por 6 a 0

Um dos destaques da histórica goleada por 7 a 1 sobre o Brasil na Copa de 2014, o alemão Toni Kroos sentiu nesta terça-feira, 17, o gosto amargo de ser goleado. A Espanha não tomou conhecimento da seleção alemã em Sevilha e venceu por 6 a 0, em jogo que valeu vaga entre os quatro melhores da Liga das Nações.

“A Espanha nos deu uma aula de tudo”, afirmou Kroos, jogador do Real Madrid, depois da partida. “Provavelmente não foi a derrota mais amarga de minha carreira, mas certamente foi uma das maiores. Me doeu. Não conseguimos controlá-los”. O atacante Ferrán Torres foi o destaque da partida com três gols. Álvaro Morata, Rodri e Mikel Oyarzabal completaram o massacre.

A Alemanha não deu um chute sequer na meta adversária, o que não ocorria há cinco anos. Foi a maior derrota derrota da equipe tetracampeã mundial em mais de 100 anos. Apenas os 9 a 0 para a Inglaterra em 1909 tiveram um placar mais amplo. Em 1931, o time também perdeu por 6 a 0 para a Áustria.

O técnico Joachim Löw, campeão do mundo em 2014 mas que já vinha pressionado depois da eliminação na primeira fase do Mundial da Rússia, não escondeu sua decepção na entrevista pós-jogo. “Confiamos nos jogadores e pensávamos que estávamos em um bom caminho. Hoje vimos que não estamos tão perto do desenvolvimento que esperávamos”, desabafou.

A Espanha terminou como líder do grupo A4 com 11 pontos depois de seis partidas. Os alemães, que precisavam apenas de um empate para avançar, foram desclassificados, com 9 pontos, em segundo lugar.

