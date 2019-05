A dura noite de Messi: goleada, ônibus perdido e bate-boca no aeroporto

Lionel Messi teve uma noite para esquecer na terça-feira 7. Apesar de ter tido boa atuação, o craque argentino não conseguiu evitar a vexatória goleada por 4 a 0 diante do Liverpool que tirou o Barcelona da final da Liga dos Campeões. Como se não bastasse mais uma frustração no torneio, Messi ainda enfrentou dois imprevistos no retorno à Espanha: primeiro, perdeu o ônibus do time. Em seguida, ao chegar ao aeroporto de Liverpool, ouviu cobranças e bateu boca com torcedores do próprio Barcelona.

Segundo informações do diário Mundo Deportivo, Messi foi sorteado para o exame-antidoping e acabou demorando mais do que normal. Por isso, com medo de perder o voo, a delegação deixou o estádio sem seu capitão, que chegou a tempo, ao lado de seu agente Pepe Costa.

Ao chegar no aeroporto, já perto de passar pelos detectores de metal, Messi teve contato com um grupo de torcedores. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que uma parte o saudou, enquanto outra fez cobranças como “Messi, você é o capitão, é você quem manda…” e “de novo, só Ter Stegen, o ano todo, só ter Stegen…”, como se apenas o goleiro alemão tivesse se salvado do fiasco.

💥¡MÁXIMA TENSIÓN! Aficionados del Barça increpan a Messi en el AEROPUERTO del Liverpool. #JUGONES pic.twitter.com/8wMsmRLEA3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2019

Segundo o Mundo Deportivo, Messi chegou a encarar os torcedores e teve de ser contido por seu agente. O maior artilheiro da história do Barcelona deixou a Inglaterra sem dar nenhuma declaração.

(com Gazeta Press)