1/15 Jogadores russos comemoram a vitória sobre a arábia Saudita por 5 a 0 na partida de estreia da Copa do Mundo 2018, no estádio Luzhniki, em Moscou - 14/06/2018 (Carl Recine/Reuters)

2/15 Aleksandr Golovin, marca o quinto gol da Rússia em uma cobrança de falta nos acréscimos da partida contra a Arábia Saudita, no estádio Luzhniki, em Moscou - 14/06/2018 (Kai Pfaffenbach/Reuters)

3/15 O goleiro saudito Abdullah Al-Mayouf, é abatido durante o quarto gol da Rússia na partida de estreia da Copa do Mundo 2018 - 14/06/2018 (Maxim Shemetov/Reuters)

4/15 O técnico da Rússia, Stanislav Cherchesov, comemora o quarto gol marcado por Denis Cheryshev na partida contra a Arábia Saudita, na estreia da Copa do Mundo 2018 - 14/06/2018 (Carl Recine/Reuters)

5/15 Artem Dzyuba marca o terceiro gol da Rússia na partida de estreia da Copa do Mundo 2018, contra a Arábia Saudita, em Moscou - 14/06/2018 (Kevin C. Cox/Getty Images)

6/15 O zagueiro da Arábia Saudita, Yasser Al-Shahrani, divide uma bola com o meia russo Alexander Samedov, durante o jogo de estreia da Copa do Mundo 2018, no Estádio Luzhniki, em Moscou - 14/06/2018 (Patrik Stollarz/AFP)

7/15 Denis Cheryshev, da Rússia, comemora ao lado da torcida, o gol marcado contra a Arábia Saudita na partida de estréia da Copa do Mundo 2018 - 14/06/2018 (Kai Pfaffenbach/Reuters)

8/15 Denis Cheryshev, da Rússia, marca o segundo gol da partida de abertura da Copa do Mundo 2018 contra a Arábia Saudita, no Estádio Luzhniki, em Moscou - 14/06/2018 (Shaun Botterill/Getty Images)

9/15 Alan Dzagoev, da Rússia, sai lesionado da partida de abertura da Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, no estádio Luzhniki, em Moscou - 14/06/2018 (Matthias Hangst/Getty Images)

10/15 Alan Dzagoev, da Rússia, sai lesionado da partida de abertura da Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, no estádio Luzhniki, em Moscou - 14/06/2018 (Shaun Botterill/Getty Images)

11/15 Yury Gazinsky, da Rússia, divide uma bola de cabeça com Yasser Al-Shahrani, da Arábia Saudita na partida de abertura da Copa do Mundo 2018, em Moscou - 14/06/2018 (Christian Hartmann/Reuters)

12/15 Yuri Gazinsky, da Rússia, comemora com os companheiros de time depois de marcar o primeiro gol da Copa do Mundo 2018, contra a Arábia Saudita, no Estádio Luzhniki, em Moscou - 14/06/2018 (Matthias Hangst/Getty Images)

13/15 Iury Gazinsky, da Rússia, marca de cabeça o primeiro gol da Copa do Mundo 2018, no jogo de abertura contra a Arábia Saudita, no Estádio Luzhniki, em Moscou - 14/06/2018 (Matthias Hangst/Getty Images)

14/15 Salem Al-Dawsari, da Arábia Saudita, em ação com o russo Mario Fernandes, durante o primeiro jogo da Copa do Mundo Rússia 2018, no estádio Luzhniki, em Moscou - 14/06/2018 (Grigory Dukor/Reuters)