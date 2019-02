A coleção de fiascos do São Paulo na última década

O São Paulo não conquista um torneio de pontos corridos desde o Brasileirão de 2008. Em competições mata-mata, o último título foi a Copa Sul-Americana de 2012, mas na última década o time acumulou eliminações, várias decepcionantes como ocorreu na segunda fase preliminar da Copa Libertadores nesta quarta-feira, 13, no Morumbi, para o Talleres, da Argentina.

O clube soma agora 28 eliminações nos últimos dez anos, para clubes como Audax Osasco, Penapolense, Juventude, Bragantino, Colón, Defensa y Justicia e Talleres, no Campeonato Paulista e nas Copas do Brasil, Libertadores e Sul-Americana.

Nesta quarta, ao empatar em 0 a 0 com o Talleres, no Morumbi, uma semana depois da derrota por 2 a 0 na cidade de Córdoba, na Argentina, o São Paulo tornou-se o terceiro clube brasileiro eliminado em uma fase preliminar da Copa Libertadores. O Corinthians, em 2011, foi derrotado pelo colombiano Deportes Tolima, quando na época a fase era disputada em rodada única; e a Chapecoense, em 2018, que foi eliminada pelo Nacional do Uruguai, também na segunda fase preliminar.

Neste ano, o São Paulo disputa, além do Campeonato Paulista, que já está em andamento, o Campeonato Brasileiro, que começa em abril, e a Copa do Brasil, outra competição mata-mata. Neste torneio, o São Paulo entra nas oitavas de final, por ter se classificado à Copa Libertadores, a partir do mês de maio.

Veja as eliminações do São Paulo nos últimos dez anos

Campeonato Paulista

2018 – semifinal – para o Corinthians

25/03/2018 – São Paulo 1 x 0 Corinthians

28/03/2018 – Corinthians (5) 1 x 0 (4) São Paulo

2017 – semifinal – para o Corinthians

16/04/2017 – São Paulo 0 x 2 Corinthians

23/04/2017 – Corinthians 1 x 1 São Paulo

2016 – quartas de final – para o Audax Osasco

17/04/2016 – Audax Osasco 4 x 1 São Paulo

2015 – semifinal – para o Santos

19/04/2015 – Santos 2 x 1 São Paulo

2014 – quartas de final – para a Penapolense

26/03/2014 – São Paulo (4) 0 x 0 (5) Penapolense

2013 – semifinal – para o Corinthians

05/05/2013 – São Paulo (3) 0 x 0 (4) Corinthians

2012 – semifinal – para o Santos

29/04/2012 – São Paulo 1 x 3 Santos

2011 – semifinal – para o Santos

30/04/2011 – São Paulo 0 x 2 Santos

2010 – semifinal – para o Santos

11/04/2010 – São Paulo 2 x 3 Santos

18/04/2010 – Santos 3 x 0 São Paulo

2009 – semifinal – para o Corinthians

12/04/2009 – Corinthians 2 x 1 São Paulo

19/04/2009 – São Paulo 0 x 2 Corinthians

Copa do Brasil

2018 – quarta fase – para o Athletico-PR

04/04/2018 – Athletico-PR 2 x 1 São Paulo

19/04/2018 – São Paulo 2 x 2 Athletico-PR

2017 – quarta fase – para o Cruzeiro

13/04/2017 – São Paulo 0 x 2 Cruzeiro

19/04/2017 – Cruzeiro 1 x 2 São Paulo

2016 – oitavas de final – para o Juventude

24/08/2016 – São Paulo 1 x 2 Juventude

22/09/2016 – Juventude 0 x 1 São Paulo

2015 – semifinal – para o Santos

21/10/2015 – São Paulo 1 x 3 Santos

28/10/2015 – Santos 3 x 1 São Paulo

2014 – terceira fase – para o Bragantino

30/07/2014 – Bragantino 1 x 2 São Paulo

13/08/2014 – São Paulo 1 x 3 Bragantino

2012 – semifinal – para o Coritiba

14/06/2012 – São Paulo 1 x 0 Coritiba

20/06/2012 – Coritiba 2 x 0 São Paulo

2011 – quartas de final – para o Avaí

04/05/2011 – São Paulo 1 x 0 Avaí

12/05/2011 – Avaí 3 x 1 São Paulo

Copa Sul-Americana

2018 – segunda fase – para o Colón

02/08/2018 – São Paulo 0 x 1 Colón

16/08/2018 – Colón (5) 0 x 1 (3) São Paulo

2017 – primeira fase – para o Defensa y Justicia

05/04/2017 – Defensa y Justicia 0 x 0 São Paulo

11/05/2017 – São Paulo 1 x 1 Defensa y Justicia

2014 – semifinal – para o Atlético Nacional

19/11/2014 – Atlético Nacional 1 x 0 São Paulo

26/11/2014 – São Paulo (1) 1 x 0 (4) Atlético Nacional

2013 – semifinal – para a Ponte Preta

20/11/2013 – São Paulo 1 x 3 Ponte Preta

27/11/2013 – Ponte Preta 1 x 1 São Paulo

2011 – oitavas de final – para o Libertad

19/10/2011 – São Paulo 1 x 0 Libertad

25/10/2011 – Libertad 2 x 0 São Paulo

Copa Libertadores

2019 – segunda fase preliminar – para o Talleres

02/02/2019 – Talleres 2 x 0 São Paulo

13/02/2019 – São Paulo 0 x 0 Talleres

2016 – semifinal – para o Atlético Nacional

06/07/2016 – São Paulo 0 x 2 Atlético Nacional

13/07/2016 – Atlético Nacional 2 x 1 São Paulo

2015 – oitavas de final – para o Cruzeiro

06/05/2015 – São Paulo 1 x 0 Cruzeiro

13/05/2013 – Cruzeiro (4) 1 x 0 (3) São Paulo

2013 – oitavas de final – para o Atlético-MG

02/05/2013 – São Paulo 1 x 2 Atlético-MG

08/05/2013 – Atlético-MG 4 x 1 São Paulo

2010 – semifinal – para o Internacional

28/07/2010 – Internacional 1 x 0 São Paulo

05/08/2010 – São Paulo 2 x 1 Internacional

2009 – quartas de final – para o Cruzeiro

27/05/2009 – Cruzeiro 2 x 1 São Paulo

18/06/2009 – São Paulo 0 x 2 Cruzeiro