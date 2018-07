A animação de Cristiano Ronaldo na Juventus: ‘Primeiro treino duro’

Cristiano Ronaldo realizou na manhã desta terça-feira sua primeira atividade de campo no centro de treinamento da Juventus, ao lado de outros jogadores que disputaram a Copa do Mundo de 2018.

Acompanhado do brasileiro Douglas Costa, dos argentinos Gonzalo Higuaín (que pode estar de saída) e Paulo Dybala, do colombiano Juan Cuadrado e do uruguaio Rodrigo Bentancur, Cristiano fez alongamentos e pequenas corridas no gramado.

“Primeiro treino duro. Trabalho feito”, escreveu o craque português no Twitter. O restante do elenco da Juve disputa um torneio amistoso nos Estados Unidos e volta a Turim na próxima semana.

A estreia de Ronaldo com a camisa alvinegra deve ser em 12 de agosto, no tradicional amistoso de pré-temporada entre os times A e B da Juventus. Uma semana depois, a equipe fará sua primeira partida na Série A, contra o Chievo, fora de casa.

Primeiro treino duro. Trabalho feito!👍🏽💪🏽 pic.twitter.com/MhHauAGPuM — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 31, 2018

(Com agência Ansa)