A 6 dias da estreia na Copa, Marta segue tratando lesão

A atacante Marta continua em trabalho de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, a seis dias da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo feminina de futebol da Fifa, diante da Jamaica. Desde a semana passada, a camisa 10 não tem participado de atividades com bola, na preparação da equipe na cidade de Portimão, no litoral Sul de Portugal.

Marta permanece fazendo sessões de fisioterapia no hotel, onde a delegação está hospedada e a expectativa é que esteja de volta nesta semana. A zagueira Erika e a meia Luana, que também se recuperam de lesões, passam por trabalho fisioterápico, com preparação física.

A seleção feminina realizou neste domingo 2 um treino na parte da manhã, no Estádio Municipal de Portimão. O técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, fez um treino coletivo esboçando a equipe para a disputa da Copa do Munda da França 2019.

Ao final do treino, a delegação brasileira presenteou o Portimonense Sporting Clube, que tem cedido o seu centro de treinamento para as atividades da seleção. O coordenador de seleções femininas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Aurélio Cunha, convidou as três principais jogadoras do Brasil em Copa do Mundo, Formiga, Marta e Cristiane, para que homenageassem o clube português com uma moldura com camisa da seleção brasileira, assassinadas por todos os membros da delegação.

Em busca de seu primeiro título mundial, a seleção estreia no próximo domingo, 9, contra a Jamaica, às 10h30 (e Brasília), em Grenoble. A abertura do torneio acontece na sexta-feira, 7, em Paris, com a partida entre a anfitriã França e a Coreia do Sul.

(com Agência Brasil)