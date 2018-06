O Datafolha divulgou uma pesquisa às vésperas da Copa do Mundo mostrando que o desinteresse do brasileiro pela Copa do Mundo nunca esteve tão alto: 53% dos entrevistados afirmaram não ter interesse pelo Mundial, o maior índice desde que a pesquisa começou a ser realizada, em 1994. Entre as mulheres, o número aumenta para 61%.

Pela primeira vez desde que a pesquisa é realizada, mais de metade dos entrevistados afirma não ter interesse na competição. No começo de 2018, o número havia chegado a 42%.

A confiança na seleção brasileira também nunca esteve tão baixa. Apenas 48% dos entrevistados acredita que o time será campeão do mundo.

Pesquisas sobre o interesse na Copa do Mundo feita pelo Datafolha