12 a 0: imprensa de Madri exalta ‘campeão’ Real x ‘aspirante’ PSG

Os dois principais jornais esportivos da capital espanhola exaltaram a tradição do Real Madrid em suas capas nesta quarta-feira, dia do primeiro jogo contra o Paris Saint-Germain, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O duelo, cujo jogo de ida acontece no Santiago Bernabéu, a partir das 17h45 (de Brasília), envolve o Real, maior vencedor do torneio e atual bicampeão, contra o time mais badalado do momento, mas ainda em busca de um título inédito.

O “orgulho ferido” do Real Madrid também tem a ver com a situação ruim do time na temporada: foi segundo colocado de seu grupo na fase anterior e está apenas na quarta colocação do Campeonato Espanhol. O PSG, por sua vez, foi líder de seu grupo e não tem adversários à altura no Campeonato Francês.

A capa do diário AS estampou a frase “Campeão vs. Aspirante”, em referência aos 12 títulos do Real Madrid no torneio contra o PSG, que nunca sequer chegou a uma decisão de Liga dos Campeões. Apesar disso, o jornal ressalta o momento dos trios de ataque dos times, com vantagem para o PSG: Neymar, Cavani e Mbappé têm 70 gols na temporada, contra 38 de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Gareth Bale.

Já o diário Marca traz o uniforme do Real Madrid com a insígnia da Uefa em referência aos 12 títulos na Liga dos Campeões em cima da frase “respeito”, usada pela entidade europeia em favor do jogo limpo – e, neste caso, pelo jornal para dar moral ao clube, que apesar do mal momento que passa na temporada, tem a história mais vitoriosa do futebol mundial. A partida de volta acontece no dia 6 de março, em Paris.