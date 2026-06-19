“Os dois são iguais”, diz Ciro Gomes sobre Lula e Bolsonaro

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Ciro Gomes explica sua volta à disputa pelo governo do Ceará, criticando duramente Lula e Bolsonaro e descartando apoio a Flávio Bolsonaro. O ex-ministro detalha seus planos para a segurança pública no estado e o combate ao crime organizado, além de avaliar a situação do Brasil, afirmando que o país “não tem mais jeito”.

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Ciro Gomes recusou o convite do PSDB para disputar a Presidência da República pela quinta vez e optou por tentar voltar a governar o Ceará, cargo que já exerceu de 1991 a 1994. Desde então, aparece em primeiro lugar nas pesquisas, à frente do petista Elmano de Freitas, que busca a reeleição. O estado registra elevados índices de violência e enfrenta problemas graves diante da infiltração cada vez maior do crime organizado. A segurança pública, portanto, é a prioridade do candidato. Ele discorda da decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o CV como terroristas, mas acredita que isso pode ajudar no combate às facções. O ex-ministro da Integração Nacional na primeira gestão do PT, no entanto, não está alijado do debate nacional. Muito pelo contrário. Afirma que o Brasil não tem mais jeito, ou melhor, que a situação chegou a um nível em que ele não tem mais soluções a propor. Em entrevista a VEJA, Ciro não economiza adjetivos para definir a gestão do presidente Lula, não poupa o ex-presidente Jair Bolsonaro de críticas e descarta a possibilidade de uma aliança com o senador Flávio Bolsonaro, apesar de contar com o apoio do PL cearense.

O senhor pretende manter distância de Lula e Flávio Bolsonaro, mas não rejeita o apoio do PL. Isso não é uma contradição? Qual é a contradição? Não há uma única eleição federativa no Brasil em que você não encontre isso. Primeiro por ser uma hiperfederação. O que tem a ver a cultura política de Santa Catarina com a cultura política do Ceará? São completamente distintas. Lá, o PL é favorito. Aqui é odiado. Não tem como conciliar. Só a mentirada do PT, que quer que as pessoas não vejam. Fui candidato a presidente disputando com Lula e Bolsonaro. Tirando a estética, os dois são rigorosamente iguais: câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, autonomia selvagem do Banco Central, política de paridade de preço internacional da Petrobras, reforma da Previdência, privatização fraudulenta.

Não há mesmo nenhuma contradição nisso? A nossa desavença nacional com o PL é insuperável. Apoiar Flávio Bolsonaro não está em discussão. Se estivesse, nós não tínhamos nem sentado para conversar sobre a aliança regional. A questão básica é se é possível que a gente, com as nossas divergências nacionais, se acerte para um projeto de emancipar o Ceará da tragédia que o PT hoje representa em segurança pública, desenvolvimento, saúde. Aparentemente, está sendo viável.

“A nossa desavença nacional com o PL é insuperável. Apoiar Flávio Bolsonaro não está em discussão. Se estivesse, nós não tínhamos nem sentado para conversar sobre a aliança regional”

Descarta mesmo apoiar Flávio Bolsonaro para presidente da República? Eu era candidato a presidente da República até ontem. Eu voto no Aécio Neves, que está se apresentando como pré-candidato do PSDB. E não sei se o Flávio quer meu apoio também, porque o que eu já disse sobre eles — “um bando de imbecis, picaretas da rachadinha, ladrões, corruptos” — certamente seria usado pelos oportunistas do PT. Aliás, ele, Flávio, deveria usar o que eu também já falei do PT.

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Como avalia a condenação de Jair Bolsonaro pelo STF? Houve, na sua opinião, tentativa de golpe de Estado? Sem dúvida. Golpe de Estado é um crime muito peculiar. Só é punível na versão tentativa, porque, por definição, se ele funciona, se o golpe acontece, ele é que conta a história. Então a tentativa, o plano, a ideia, as conversas, aquilo é em si mesmo a consumação do crime de tentativa de golpe. Entretanto, as penas das pessoas que participaram do 8 de Janeiro… Aquilo para mim foi uma imensa arruaça. Punível. Mas golpe? Não, de forma nenhuma. Nunca foi assim que se fez golpe de Estado. As penas foram absolutamente exageradas.

Durante a campanha passada, o senhor projetou o maior estelionato eleitoral da história caso Lula voltasse ao governo. Como o senhor revisita hoje essa declaração? O estelionato ainda está em marcha. Você já tinha um teto de gastos impraticável, que foi substituído por uma mentira que é o tal do arcabouço fiscal. É o típico truque petista. Todos esses 273 bilhões de reais que o Lula está agregando de gasto extra neste ano é tudo fora do arcabouço. Truque contábil é do que a Dilma foi acusada de fazer na contabilidade criativa deles. A entrega do Lula é nula. Você tem 71% de evasão escolar no ensino médio do Brasil. Aí, você vai criar uma “bolsa não sei das quantas”. Não mudou nada. A evasão continua exatamente a mesma coisa. É um desastre completo.

Não há nada a ser elogiado? Você tem o máximo de receita, batendo recorde de carga tributária, com muitas ineficiências, como, por exemplo, o absurdo do fim da taxa da blusinha. As bets estão matando pessoas. E o Lula está inventando que é contra bet. Ele sancionou a lei. O país está deteriorado nas contas familiares. Mais de 80 milhões de pessoas estão no SPC. Quando comecei a tratar desse assunto, em 2022, eram 63 milhões. Aí, inventam o Desenrola. O Desenrola é só para transformar dívida ruim em crédito bom para banco. Nas empresas, a situação não é diferente. São 26 milhões de CNPJs ativos no Brasil. Destes, 9 milhões estão na Serasa. É o maior volume de recuperação judicial da história. Aí querem o fim da escala 6×1. Vai atingir sabe quantas pessoas? Aproximadamente 16%, 18% do mundo do trabalho.

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Por que o senhor defende que a idade do presidente seja debatida na campanha? Tem a interdição dessa coisa politicamente correta, mas as pessoas que querem bem ao Lula deveriam considerar uma temeridade ele se lançar candidato com 81 anos de idade. Quero que ele viva mais cinquenta anos, mas estatisticamente não é assim. E o resultado prático é que o mundo político todo começa a se organizar cruelmente com base numa possível fatalidade — que eu espero que não aconteça.

Na campanha de 2022, a corrupção foi amplamente discutida, mas, ao que parece, isso resultou apenas em troca de acusações entre petistas e bolsonaristas, como no caso do escândalo das aposentadorias. Como o senhor avalia esse problema? O caso do INSS é um dos escândalos mais enojantes que já testemunhei nesta já minha longa vida pública. E tem duas dimensões: o desconto fraudulento, sem autorização, de frações da aposentadoria de pessoas que não autorizaram. Isso são 6 bilhões de reais. Mas tem 90 bilhões de reais de crédito consignado. Não foi autorizado, mas a pessoa saca, porque está precisando do dinheiro, depois fica escrava para o resto da vida. Quem é o culpado? São todos. O PT não tem moralidade nem decência nenhuma. O outro lado também não.

Mas quem estava comandando o ministério da Previdência quando o escândalo estourou era Carlos Lupi, presidente do PDT, seu partido nas eleições de 2018 e 2022. Ele também não teve culpa no escândalo? Já tinha avisado para ele: o Lula fez de propósito. Botou o último moicano do trabalhismo de Brizola para ser desmoralizado na Previdência Social. Não só pela fraude, mas pela fila recorde.

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O governo dos Estados Unidos classificou como organizações terroristas o PCC e o CV. Como o senhor avalia essa decisão? É uma pena que uma potência estrangeira se autorize a fazer um gesto dessa natureza. Mas são 25 anos de omissão, período no qual as facções deixaram de ser uma pequena engrenagem em São Paulo e no Rio de Janeiro para virarem poderosíssimas organizações narcoterroristas de militância internacional e que, hoje, estão se imiscuindo na política. Se você perguntar às pessoas se é ou não terrorismo, na sua gênese mais assustadora, a energia motriz do domínio das facções nos territórios é puro terrorismo. As conexões já evoluíram para lavagem de dinheiro, para atividades tipo posto de gasolina, cooperativa de transporte.

“Existe uma fadiga de material. O PT chegava aqui, na véspera da eleição, dizendo no carro de som que quem não votasse no partido ia perder o Bolsa Família. Hoje ninguém acredita mais”

Há algo de positivo nessa classificação? Os americanos vão achar a origem desse dinheiro. É o que está assustando parte da elite brasileira, à qual o Lula sempre serviu.

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Se eleito governador, desejaria alguma cooperação com os Estados Unidos na área de segurança? Para jovens que ainda não entraram na violência explícita, vou recrutá-los para uma grande rede comunitária de inteligência com sofisticação tecnológica de última geração. Para que isso aconteça, vou precisar da cooperação. Vou criar comandos. Um comando terá tecnologia dos Estados Unidos, especialmente de inteligência, que é o que me interessa mais.

Qual será o papel da polícia em seu governo no enfrentamento ao crime? Não me interessa muito entrar em favela atirando a esmo e matando gente inocente a pretexto de pegar bandido. Vamos fazer cirurgicamente a caça do dinheiro e dos chefões a partir de níveis intermediários e vou procurar Israel, porque já no meu primeiro governo, quando governei o Ceará, mandei gente treinar lá e me dei muito bem.

O que pesou para o senhor recusar o convite do PSDB para disputar a Presidência pela quinta vez? Até a eleição passada, eu tinha segurança de que eu daria jeito nos problemas do país. Agora, estou seguro de que não tem jeito. Você tem uma dívida galopando a 1 trilhão por ano. Estamos no máximo de arrecadação, a carga tributária já passou de qualquer razoabilidade, e no mínimo de investimento. Esse desequilíbrio vai para a dívida numa conta muito acelerada. Com essa taxa de juros, o PIB não cresce. No Brasil, quase metade da dívida está vencendo em um dia, no overnight. Isso vai para o galope na taxa de câmbio. Quando passar a eleição, explode a inflação. Há 82 milhões de pessoas inadimplentes. Estão pagando cartão de crédito com cheque especial. Isso é um desastre. O país está quebrando e nós ficamos discutindo o sexo dos anjos.

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O senhor critica o PT, mas o PT está no poder no Ceará há onze anos. Qual a explicação? Existe uma fadiga de material muito grande. O próprio Bolsa Família, de alguma forma, está se incorporando às pessoas. O discurso deles era explícito. O PT chegava aqui, na véspera da eleição, dizendo no carro de som que quem não votasse no partido ia perder o Bolsa Família. Hoje ninguém acredita mais. E eles estão recebendo muito dinheiro de facção. Tem um inquérito em andamento investigando o prefeito de Fortaleza, que teria recebido, através do filho, 20 milhões de reais de um cara do PCC. Mas, se eu vencer, no dia seguinte vou abraçar todo mundo do estado e vou procurar o presidente que for eleito, porque, do jeito que eles estão arrebentando o Ceará, tem muita coisa séria para resolver.

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000