“Milhões de vidas estão sendo salvas”, diz Jens Juul Holst, pioneiro das canetas emagrecedoras

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Jens Juul Holst, um dos pais do Ozempic e Wegovy, revela os bastidores da criação dos medicamentos GLP-1 que revolucionaram o tratamento de diabetes e obesidade. Em entrevista exclusiva, o cientista dinamarquês cotado ao Nobel detalha a jornada científica, desafios e o futuro dessas “canetas emagrecedoras”.

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A história dos medicamentos que mudaram o tratamento do diabetes e da obesidade passa pelas mãos de Jens Juul Holst. Aos 81 anos, o médico dinamarquês tem no currículo algumas das pesquisas seminais para a criação da classe de remédios mais bem-sucedida do nosso tempo, os agonistas de GLP-1, popularmente chamados de “canetas emagrecedoras”. Foi na Universidade de Copenhague, há mais de quatro décadas, que o pesquisador ajudou a desvendar uma substância capaz de controlar a glicemia e o peso.

Convidado a trabalhar na farmacêutica Novo Nordisk, ele está na gênese do Ozempic, um dos precursores da maior revolução médica de nosso tempo. Por isso, passou a ser cotado a um Prêmio Nobel, dada a relevância das pesquisas que conduziu, inicialmente em animais, e dada a evidente influência de seu trabalho no cotidiano de boa parte da humanidade. Holst falou com exclusividade a VEJA a respeito dos primeiros passos de sua trajetória, dos obstáculos encontrados no meio do caminho e do futuro científico desenhado contra a obesidade.

Após dedicar boa parte de sua vida aos estudos sobre o GLP-1, como é ver essa molécula transformada em um dos principais tratamentos para o diabetes e a obesidade? Os medicamentos à base de GLP-1 realmente se mostraram uma terapia eficaz para as grandes doenças relacionadas ao estilo de vida moderno, e aqui me refiro às desordens metabólicas com impactos no coração, nos rins, no fígado e até no cérebro. É absolutamente fascinante ter testemunhado tudo isso de perto. A perspectiva atual é de que milhões de vidas estão sendo salvas e complicações de saúde, evitadas. É fantástico.

Milhões de pessoas estão usando as canetas neste momento. O que elas de fato podem fazer pela saúde — e o que não conseguem? O mais importante é compreender que esses medicamentos ajudam a regular a ingestão alimentar e auxiliam no processo de engajamento na prática de atividade física. São duas questões fundamentais que sempre devem acompanhar o tratamento com as canetas de GLP-1. É o que permite, inclusive, manter os resultados durante e após o tratamento, um aspecto crucial. Não se trata de ficar sentado na poltrona esperando a gordura derreter. A perda de peso é consequência direta de comer menos. O remédio ajuda, de fato, a diminuir o consumo de alimentos, mas a responsabilidade no processo todo continua sendo do paciente.

“Esses medicamentos ajudam a regular a ingestão de comida e a engajar-se na atividade física. Não se trata de ficar sentado na poltrona esperando a gordura derreter”

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Ainda há muitos equívocos sobre a função das canetas sendo divulgados por aí? Tem gente que pensa que esses medicamentos são apenas auxiliares de dieta de curto prazo, em vez de um tratamento médico para uma doença crônica. Isso é um erro. Interromper o uso dos remédios pode ser problemático, pois quase todos os pacientes voltam a ganhar peso e, dessa vez, é gordura pura, podendo resultar em um estado de saúde ainda pior do que o anterior. Também há aquelas pessoas que temem essas medicações por acharem que elas eliminam todo o prazer ou causam um entorpecimento emocional, e isso certamente não ocorre. Na verdade, a maioria dos pacientes fica satisfeita com o tratamento. O grande risco hoje são as canetas manipuladas ou falsificadas, que chegam a ser encontradas até no TikTok — um fato já reconhecido como o efeito adverso mais perigoso ligado às terapias de GLP-1.

Por que o GLP-1, e não outro hormônio, acabou inspirando a criação de uma classe de medicamentos tão bem-sucedida? O GLP-1 é um hormônio produzido pelo intestino após a ingestão de alimentos que sinaliza ao cérebro quando já há uma abundância nutricional. Nesse processo, também estimula a secreção de insulina pelo pâncreas, o que permite que a glicose das refeições seja absorvida rapidamente pelas células. São duas importantes atuações fisiológicas.

Qual foi seu papel nas descobertas sobre o GLP-1 ainda nos anos 1980? Com base em réplicas sintéticas dessas moléculas, meu grupo de pesquisa desenvolveu estudos com intestino e pâncreas suínos. E assim nós conseguimos isolar e purificar o GLP-1 a partir de extratos intestinais de porcos, o que permitiu sequenciarmos geneticamente a substância e determinar sua ação sobre a insulina e a glicose. Logo depois demonstramos que o GLP-1 também era liberado após as refeições em seres humanos.

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Houve algum momento em seu trabalho em que percebeu que essa substância tinha um tremendo potencial terapêutico? Houve dois indícios que apontavam para isso: o primeiro foi quando identificamos, em 1988, que o GLP-1 também podia inibir a secreção de glucagon e estimular a de insulina. Nenhum outro peptídio apresentava essa ação. Mas o marco mais importante veio quando infundimos um GLP-1 feito em laboratório em pacientes com diabetes tipo 2 grave, o que resultou na normalização completa da glicemia em quatro horas. Esse foi o verdadeiro divisor de águas.

Quais foram os maiores obstáculos para fazer dessas descobertas um fármaco real? Nos estudos, percebemos que o GLP-1 natural era eliminado de forma extremamente rápida pelo organismo. Tinha uma meia-vida de um a dois minutos. Descobrimos que isso se devia à degradação por uma enzina e que inibidores dessa enzima podiam bloquear o processo. Isso levou ao desenvolvimento de uma outra classe de medicamentos para diabetes, comprimidos que passaram a ser usados globalmente. Mas a tal da degradação do GLP-1 era só parte da história. Desvendamos que havia uma eliminação significativa pelos rins. A Novo Nordisk resolveu esse problema adicionando uma molécula à substância original para que ela escapasse da excreção renal. Foi assim que surgiu a liraglutida, a primeira caneta de uso diário.

Os efeitos colaterais das primeiras canetas também foram um desafio à parte? Sim, outra dificuldade considerável eram as reações adversas. Em estudos com as injeções subcutâneas de GLP-1, observamos surgimento de náuseas e vômitos, algo que persiste até hoje, embora seja parcialmente contornado pelo aumento gradual e lento das doses da caneta. Havia também o receio de efeitos mais graves, como risco de pancreatite e câncer, mas a maioria deles acabou não se confirmando nos grandes estudos e nas análises de vida real, o que ajudou a comprovar sua segurança.

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No início vocês esperavam algum benefício dos remédios à base de GLP-1 que não se concretizou? Na verdade, logo no começo, estávamos interessados nos efeitos de antiácido do GLP-1 para o tratamento das úlceras gástricas. Ele realmente inibe a secreção de ácido pelo estômago. Mas logo se descobriu que as úlceras eram causadas por bactérias e que outra classe de drogas, os inibidores de bomba de prótons (categoria hoje representada por comprimidos como omeprazol e pantoprazol), era mais eficaz para essa finalidade, o que levou ao abandono dessa linha de pesquisa. Também tínhamos interesse na ação do GLP-1 na síndrome do intestino irritável (condição marcada por dor e inchaço abdominal e alterações no ritmo intestinal), e estou bastante certo de que ele ainda será útil nesse sentido, mas isso ainda não se concretizou.

“Na minha trajetória, fui movido pela curiosidade. Manter a curiosidade acesa continua sendo a estratégia mais valiosa para um jovem cientista”

Estamos vendo a classe de Ozempic e Mounjaro sendo avaliada e aprovada para outros fins. Houve algum efeito positivo que vocês não esperavam? Eu diria que a ação anti-inflamatória do GLP-1, que é de extrema importância e responsável por seus efeitos de proteção contra um amplo espectro de doenças — cardiovasculares, renais, hepáticas e até neurológicas. Não prevíamos isso inicialmente, mas esses efeitos foram sendo revelados por meio dos estudos de modo gradual. A magnitude de seu impacto contra a obesidade também não podia ter sido antevista até termos as canetas de ação prolongada e o esquema de ajuste das doses.

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Por falar em obesidade, o senhor acredita que as canetas e os comprimidos com esse princípio ativo poderão erradicar a obesidade um dia? Falar em erradicação é provavelmente pedir demais. No entanto, considerando que o perfil de efeitos adversos dos remédios à base de GLP-1 é tão seguro quanto parece, e esses medicamentos podem se tornar mais baratos e amplamente disponíveis, estamos diante de um recurso com potencial preventivo e terapêutico comparável ao do uso de óculos para corrigir a visão com o envelhecimento. No mínimo, eles poderiam desempenhar um papel semelhante ao das estatinas no controle do colesterol e na proteção contra a doença cardiovascular.

Com a chegada de canetas que imitam dois ou três hormônios, caso da retatrutida, e de versões em comprimidos, qual será o próximo capítulo dessa história? Pode haver pequenas melhorias em relação aos remédios existentes, como a semaglutida (de Ozempic e Wegovy) e a tirzepatida (Mounjaro), mas, do meu ponto de vista, é muito mais relevante disponibilizar quantidades suficientes de medicamentos a um menor custo para garantir acesso e equidade no tratamento. Além disso, como a semaglutida já começou a estar disponível em versões “genéricas” a preços bastante reduzidos, é difícil imaginar que novos produtos mais sofisticados consigam competir com elas no mercado.

Na sua opinião, as canetas de aplicação semanal continuarão reinando ou os comprimidos de uso diário — entre os que já existem e aqueles que estão para chegar ao Brasil — deverão tomar sua dianteira com o passar do tempo? Se os produtos de GLP-1 de uso oral cumprirem as expectativas tanto em termos de eficácia quanto de facilidade de produção em larga escala, eles me parecem oferecer uma vantagem enorme.

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O senhor já recebeu diversas láureas e é cotado a um Prêmio Nobel de Medicina por suas descobertas de impacto acadêmico e clínico. Que conselho daria a um cientista em início de carreira? Na minha trajetória, fui movido pela curiosidade, sempre tentando ver aonde ela poderia me levar. Portanto, eu diria que manter a curiosidade acesa continua sendo a estratégia mais valiosa para um jovem cientista.

Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013