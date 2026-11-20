Ler Resumo





Denis Villeneuve, diretor de “Duna”, discute seu filme mais ambicioso, “Duna: Parte Três”, um thriller político que alerta sobre a perigosa fusão entre fé e poder. Ele detalha mudanças na trama, sua trajetória, a relevância de “Duna” para o cenário atual e deixa conselhos valiosos para a nova geração de cineastas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um dos diretores mais prestigiados de Hollywood, o franco-canadense Denis Villeneuve construiu uma carreira marcada por combinar grandes espetáculos cinematográficos com reflexões sobre a condição humana. Ganhou projeção internacional com dramas como Polytechnique (2009), sobre um massacre real no Canadá, e Incêndios (2010), indicado ao Oscar de melhor filme internacional, ambientado no Oriente Médio. Em Hollywood, destacou-se com as superproduções A Chegada (2016) e Blade Runner 2049 (2017), até assumir a adaptação da série literária Duna. Com os dois primeiros filmes da franquia somando 1,12 bilhão de dólares em bilheteria, Villeneuve se consolidou como um raro exemplar no meio capaz de conciliar cinema autoral e grandes produções comerciais. Agora, prepara sua despedida da saga com Duna: Parte Três, que estreia em 17 de dezembro. Em seguida, assume a direção do próximo filme de James Bond, espião que será vivido por Robert Pattinson. A VEJA ele fala sobre essa trajetória e sobre as reflexões políticas de Duna e incentiva novos talentos a manterem o cinema vivo.

O primeiro filme Duna foi lançado em 2021. Como analisa cada produção até aqui? Começamos de forma contemplativa, seguindo um garoto messiânico, o protagonista Paul Atreides — interpretado por Timothée Chalamet —, descobrindo um novo mundo, o planeta Arrakis, que é central para a história. O segundo foi um filme de guerra, e o terceiro, que se passa dezessete anos depois desses eventos, considero um thriller político denso.

No anúncio oficial de Duna: Parte Três, o senhor descreveu o projeto como o mais pessoal de sua carreira. Como um filme de ficção científica tão grandioso, orçado em 200 milhões de dólares, pode ter esse caráter? Apesar de ser comum que esses filmes sejam carimbados com a palavra “épico”, para mim, o cerne dessa história é a jornada íntima de cada um dos personagens e as situações pelas quais estão passando. Após uma tragédia, um golpe que tira seu pai do poder, Paul Atreides se restabelece quando encontra um novo grupo e se apaixona por outra cultura. A partir desse encontro, ele consolida a própria identidade — é uma experiência com a qual eu e muitas pessoas podemos nos identificar pelo mundo. Aquela história, então, já carregava um cunho pessoal.

O que os espectadores podem esperar agora do novo longa? O terceiro filme faz uma adaptação muito flexível de O Messias de Duna — segundo romance da saga, composta por seis livros lançados entre 1965 e 1985. Os leitores que adoram aquela obra reconhecerão elementos essenciais, mas é preciso frisar que existem mudanças. Faço esse alerta para que ninguém saia desestabilizado da sala de cinema. Mudei principalmente a relação amorosa de Paul e Chani, papel de Zendaya. O casal termina o filme Duna: Parte Dois separado, sendo que no livro ela permanece leal ao amado. Na minha versão, ela se torna uma antagonista dele.

“Não me interesso pelas diferenças e, sim, por aquilo que nos une. Às vezes, tenho medo da humanidade, mas, ao mesmo tempo, me sinto perdidamente apaixonado pelas pessoas”

Continua após a publicidade

Não é complicado mexer no enredo de uma obra literária tão cultuada pelos fãs? A mudança que fiz no roteiro oferece uma perspectiva diferente e crucial sobre os atos questionáveis do protagonista. O coração do filme é essa tensão. A história observa duas pessoas que já se amaram e, hoje, são uma família despedaçada. É uma obra sobre divórcio e sobre como dois adultos — um pai e uma mãe — lutam para encontrar a forma certa de deixar um mundo melhor para seus filhos. A ideia de herança e de que tenho que me preocupar com o futuro da minha prole é algo muito íntimo para mim.

Assim como Paul se encanta por um mundo novo, o senhor também demonstra interesse pelo encontro entre os diferentes. Incêndios (2010), por exemplo, mostra irmãos criados no Canadá descobrindo o passado da mãe no Oriente Médio. A Chegada (2016) imagina um diálogo entre humanos e alienígenas. O que o atrai no choque de culturas? Eu dirigi documentários ao redor do mundo quando era jovem e sempre me senti fascinado por perspectivas contrastantes da realidade, mas não me interesso pelas diferenças e, sim , por aquilo que nos une. Sinceramente, às vezes tenho medo da humanidade, mas, ao mesmo tempo, me sinto perdidamente apaixonado pelas pessoas. Tento me voltar mais para a esperança que eu sentia quando viajava e entrava em contato com gente interessante de toda parte do mundo.

O fato de ter começado a carreira como documentarista ainda influencia de alguma forma seu trabalho atual, em filmes de ficção? Creio que parte de mim intuiu que eu deveria apontar a minha câmera para os outros e ouvi-los, em vez de virá-la para mim. Nesse sentido, ainda mantenho meu velho espírito de documentarista. Por outro lado, venho percebendo que minha vida oferece cada vez mais combustível criativo conforme envelheço, então, talvez isso mude no futuro. Até o momento, continuo me sentindo mais confortável em ser inspirado pelos outros.

Continua após a publicidade

Depois dos documentários, o senhor passou a criar histórias realistas e pesarosas, até se graduar para o cinema de fantasia e ficção científica. Como avalia essa trajetória? Confesso que, quando criança, era totalmente viciado em ficção científica. Todas as pessoas que me conhecem desde aquela época se chocaram com os rumos da minha carreira, quando eu estava debruçado sobre histórias com o pé no chão. Me olhavam e diziam: “O que está fazendo? Você deveria estar envolvido com um novo Star Wars, não isso”. Minha identidade foi calcada no cinema de gênero, mas, conforme cresci na profissão, meu fascínio pela realidade cresceu.

E como encontrou o caminho de volta para as naves espaciais? Acredito que minha jornada aconteceu como deveria ser. Com os dramas, aprendi a explorar a condição humana profundamente, o que me preparou para lidar com a ficção científica — que exige muito mais habilidade técnica e muita experiência com a construção de narrativas. Duna, em especial, não é uma trama simples e, francamente, não é nada fácil transpor estes livros para as telas. Eu precisava estar calejado antes de encarar essa tarefa. Jamais conseguiria dirigir essa trilogia há vinte anos. Ainda estava lapidando meu próprio trabalho.

Um tema pungente em Duna é o uso indevido da religião dentro do debate político. Essa é uma pauta que ganhou maior relevância no mundo ocidental desta década. A ascensão de figuras teocráticas influenciou sua abordagem? Não controlo a realidade, mas é verdade que o mundo no qual vivemos passou a refletir Duna de forma assustadora ao longo do processo de adaptação. Os livros de Frank Herbert, o criador da saga, estão mais relevantes do que nunca, e esse paralelo foi uma peça-chave para que os filmes saíssem do papel. É quase irônico o fato de que eu tive por muitos anos o desejo enorme de levar essa trama ao cinema e que, agora que isso se concretizou, ela ganhe essa camada adicional de conexão com a realidade.

Continua após a publicidade

Quais riscos o senhor vê hoje na confusão entre política e religião? Assustador é a melhor palavra para definir essa ligação. Tenho esperança, mas nosso futuro está em jogo. No fim das contas, Frank Herbert escreveu Duna e O Messias de Duna como alertas sobre os perigos da mistura entre fé e política, e me parece apropriado fazer filmes que dialoguem com o que vemos no nosso dia a dia. A ficção científica é um espelho da nossa realidade e um alerta para o que devemos e podemos evitar.

“Frank Herbert escreveu ‘Duna’ como alerta sobre os perigos da mistura entre a fé e a política, e me parece apropriado fazer filmes que dialoguem com o que vemos no nosso dia a dia”

Muitos de seus filmes lidam com a quebra de ciclos de violência, seja ela a opressão estatal, a sede de sangue entre civis ou respostas agressivas ao desconhecido. Considera-se um otimista esperançoso? É uma boa pergunta. Sinto que, quando eu era um jovem adulto, nos anos 1990, os filósofos e os intelectuais contemplavam a hipótese de que o futuro seria de paz absoluta. Ainda existiam conflitos em curso, não os ignoro, mas a queda do Muro de Berlim, em 1989, se tornou um símbolo da ideia de que a humanidade poderia viver em união. A tensão estava em baixa e nós acreditávamos na construção de uma nova política. Infelizmente, não passou de uma ilusão.

Continua após a publicidade

Na sua opinião, o que deu errado? A sociedade regrediu nesses conceitos de união e estabilidade global, mas o progresso está à espreita. Espero que esse retrocesso acabe logo.

Hollywood acaba de passar por uma enorme fusão entre a Paramount e a Warner Bros. Discovery, responsável por Duna, que deu origem ao conglomerado Skydance, cujo CEO, David Ellison, tem laços com o governo de Donald Trump. Teme que isso afete a liberdade da indústria? Tudo o que eu posso pedir e esperar é que as pessoas responsáveis pela fusão protejam a integridade dessas duas entidades. Ambos os estúdios são joias americanas. Se dependesse de mim, o lucro não seria a única prioridade da indústria e esse legado seria honrado. Eles dizem que assim será, e torço para que a promessa seja mantida. Quanto à minha situação, não tenho contrato de exclusividade com a Warner. Gosto deles, mas posso trabalhar em qualquer lugar.

Depois de três décadas em atividade na indústria de filmes e do acúmulo de um repertório eclético, que conselhos pode dar a cineastas que ainda estão em formação? Digo que este momento é fantástico, talvez o melhor da história para a produção audiovisual. Hoje em dia, não é preciso muito dinheiro para fazer um filme. Eu posso ir para a rua com o meu celular, editar o material no próprio aparelho e publicar o resultado no YouTube. A liberdade criativa da nova geração é insana. Na minha época, utilizávamos câmeras de 16 milímetros. Só dez minutos de rolo de filme custavam 2 000 dólares. Era difícil explicar para os pais que a mesada das férias seria totalmente dedicada a testes de câmera.

Continua após a publicidade

Para o senhor, o que define o cinema de qualidade? Um cineasta deve encontrar sua voz e seu olhar sobre o mundo. Depois disso, é uma questão de proteger essa identidade. Não existe fórmula para o bom cinema. Essa é uma forma de arte. Quanto mais autêntico, singular e original, mais forte é um ponto de vista. Aos jovens: que sejam livres, ambiciosos e famintos. Devorem o mundo com suas câmeras.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022