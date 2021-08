Decisões de vôlei, skate e boxe: a agenda do dia em Tóquio

A poucos dias do fim dos Jogos Olímpicos de Tóquio, medalhas seguem sendo distribuídas e os esportes coletivos se aproximam de suas finais. Entre a noite desta quarta-feira, 4, e a manhã de quinta-feira, 5, o Brasil pode voltar a movimentar o quadro de medalhas.

As baterias preliminares do skate park masculino começam às 21h (de Brasília), com brasileiros entre os candidatos a pódio: Luiz Fernando e Pedro Barros, terceiro e quarto no ranking mundial, respectivamente. Pedro Quintas, outro no top-10 da modalidade, também pode surpreender. A final está marcada para 0h30.

No arremesso de peso, o brasileiro Darlan Romani disputa a final masculina a partir das 23h05 e também tem chances de pódio. Para iniciar a madrugada, um clássico do vôlei masculino: o atual campeão Brasil encara o Comitê Olímpico Russo, a partir da 1h. Na fase de grupos, o Brasil foi derrotado pelos russos por 3 a 0.

Com possibilidades de garantir vaga na final do boxe, a brasileira Beatriz Ferreira enfrenta a finlandesa Mira Potkonen no peso leve, às 2h15. Uma hora depois, pelo peso médio, Hebert Conceição encara o russo Gleb Bakshi, também por vaga na final. No fim da madrugada, Caio Bonfim, Lucas Mazzo e Matheus Correa disputam a final da marcha atlética masculina.

A Olimpíada de Tóquio é transmitida pelos canais do Grupo Globo e pela BandSports. A Rede Globo detém a exclusividade em TV aberta e promete 12 horas diárias de programação olímpica. Na TV por assinatura, o evento será exibido nos quatro canais do SporTV e no BandSports. Os jogos também serão distribuídos no serviço de streaming Globoplay.

O que ver nos Jogos de Tóquio (horários de Brasília):

Quarta-feira, 4

21h – skate park masculino

Preliminares – Pedro Quintas, Luiz Francisco e Pedro Barros

23h05 – Arremesso de peso masculino

Final / Darlan Romani

Quinta-feira, 5

0h30 – skate Park masculino

Final

1h – Vôlei masculino

Semifinal – Brasil x Comitê Olímpico Russo

2h15 – Boxe Peso Leve feminino

Semifinal – Beatriz Ferreira (BRA) x Mira Potkonen (FIL)

3h18 – Boxe Peso Médio masculino

Semifinal – Hebert Conceição (BRA) x Gleb Bakshi (COR)

4h30 – Marcha Atlética 20km masculino

Final – Caio Bonfim, Matheus Correa e Lucas Mazzo