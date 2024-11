Zonas de guerra pelo mundo aumentaram 65% em três anos, aponta relatório

Enquanto novos conflitos continuam a emergir — com um aumento de 27% nos episódios violentos desde o início da guerra na Ucrânia —, hostilidades antigas permanecem ativas, destacou a professora Clionadh Raleigh, presidente do monitor de danos civis Acled (Armed Conflict Location and Event Data), em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

“Há cada vez menos conflitos sendo resolvidos ou perdendo intensidade, enquanto novos continuam a surgir”, afirmou Raleigh, acrescentando que, em países como Mianmar, onde múltiplas rebeliões armadas envolvem grupos menores, alcançar um acordo de paz abrangente se torna especialmente difícil.

Continua após a publicidade

“Esses conflitos menores tendem a ser capazes de evoluir e são muito flexíveis ao sistema político em que se encontram. Então, eles podem ser muito difíceis de terminar”, completou ela.